Maria Corina Machado dice que compartiría el Premio Nobel de la Paz con Donald Trump

6 de enero de 2026.'La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, declaró en su primera entrevista televisada desde la incursión militar estadounidense en Venezuela el fin de semana que no ha hablado con Donald Trump desde octubre de 2025, informó FOX.com

"De hecho, hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el Premio Nobel de la Paz, pero no he vuelto a hablar con él desde entonces", declaró Machado en Fox News. Machado, considerada ampliamente como la opositora más creíble de Maduro, salió de Venezuela el mes pasado para viajar a Noruega a recoger el premio y no ha regresado desde entonces.

"Planeo regresar a casa lo antes posible", declaró a Fox cuando se le preguntó sobre sus planes de regresar a Venezuela.

El sábado, Trump descartó la idea de trabajar con Machado, afirmando: "No cuenta con el apoyo ni el respeto del país".

Medios estadounidenses informaron el lunes que una evaluación clasificada de la CIA presentada a Trump concluyó que altos funcionarios leales a Maduro, incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez, eran los más indicados para mantener la estabilidad.

A pesar de ello, Machado saludó las acciones estadounidenses como "un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana".