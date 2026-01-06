Los ataques del ejercito de Estados Unidos en Venezuela violan el derecho internacional, afirma académico de Notre Dame

6 de enero de 2026.Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela, y su anunciada toma temporal del control de la isla, violan tanto la Carta de las Naciones Unidas como los principios cristianos en los que se basa, declaró a OSV News un académico de la Universidad de Notre Dame.

Si bien "el presidente de Venezuela ha cometido graves violaciones de derechos humanos durante años", el sistema jurídico internacional "cuenta con mecanismos adecuados para responder en tales casos", comenzando por "apoyar el Estado de derecho en Venezuela", afirmó Mary Ellen O'Connell, profesora de Derecho y Estudios de Paz Internacional en Notre Dame.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo lo que el presidente Donald Trump, en su plataforma de redes sociales Truth Social, denominó "un ataque a gran escala contra Venezuela", capturando al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Un funcionario venezolano declaró a The New York Times que informes preliminares indican que al menos 40 civiles y militares venezolanos murieron en el ataque estadounidense.

La pareja fue trasladada a Nueva York esa misma noche. Junto con el hijo de Maduro y varios otros funcionarios venezolanos que no se encuentran bajo custodia estadounidense, enfrentarán cargos federales de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, según una acusación formal sustitutiva revelada tras la captura de Maduro y su esposa.

La misión estadounidense, denominada "Resolución Absoluta", se produce tras meses de ataques mortales contra presuntos barcos de narcotráfico en la región y en el Pacífico. Unas 115 personas han muerto en 35 ataques de este tipo desde septiembre.

Durante una conferencia de prensa el 3 de enero desde su resort de Mar-a-Lago, Trump —rodeado por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto— dijo que "ni un solo militar estadounidense murió y ni una sola pieza de equipo estadounidense se perdió", aunque Estados Unidos "tuvo muchos helicópteros, muchos aviones, mucha, mucha gente involucrada en esa lucha".