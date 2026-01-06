Primeras declaraciones de Maduro ante tribunal de Nueva York: "Me considero prisionero de guerra"

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", señaló el líder venezolano ante el juez Alvin Hellerstein, rechazando el cargo de narcoterrorismo en su contra

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió este lunes sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras su secuestro en medio de la agresión militar masiva de EE.UU. en territorio venezolano.

"Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", declaró el líder venezolano en su comparecencia.

Rechazo de las acusaciones

"No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", continuó ante el juez Alvin Hellerstein, rechazando el cargo de narcoterrorismo en su contra.



Tras ello, la esposa del mandatario, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: "No culpable, completamente inocente".



El líder venezolano fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea.



El presidente mencionó que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



El juez ordenó a Maduro presentarse ante el tribunal el próximo 17 de marzo para una audiencia y que, por el momento, el presidente venezolano permanecería bajo custodia.



¿De qué se le acusa?

El Gobierno de EE.UU. acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales. En resumen, se le imputa el liderazgo del supuesto Cártel de los Soles.

"Gravísima agresión militar" de EE.UU.

El pasado sábado, una intervención militar de EE.UU. en Venezuela, llevada a cabo bajo el falso pretexto de la lucha antidrogas, desembocó en la captura y secuestro de Nicolás Maduro y su esposa. Este hecho fue calificado por Caracas como una "gravísima agresión militar" con el objetivo de apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma como encargada de la Presidencia.

Rodríguez envió un mensaje "al mundo ya EE.UU." en el que reiteró la "vocación de paz" de su país, subrayó la necesidad del respeto al principio de "no injerencia" y destacó la necesidad de trabajar con Washington "en una agenda conjunta de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

Horas después del ataque contra Venezuela, Trump advirtió de que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington.

Países que rechazaron esta agresión en contra de Venezuela ante la ONU

16:19 GMT

Brasil rechazó este lunes de "manera categórica" ​​y "con la mayor firmeza" la agresión armada que EE.UU. Cometió en contra de Venezuela el sábado pasado para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ya que ello pone en riesgo la paz en la región y el sistema multilateralista a nivel mundial.



La representación de Cuba ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este lunes que el "ataque militar" perpetrado el fin de semana por EE.UU. contra Venezuela "busca controlar las tierras y recursos naturales" de ese país suramericano.

16:21 GMT

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, condenó la agresión de EE.UU. contra Venezuela y expresó el apoyo de Moscú a las autoridades venezolanas durante su discurso en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.



Nebenzia indicó que "no hay ni puede haber justificación alguna para el crimen cometido cínicamente por Estados Unidos en Caracas" y expresó la condena de este acto de agresión que "viola todas las normas jurídicas internacionales".



16:19 GMT



Jeffrey Sachs, uno de los principales asesores de la ONU, recordó este lunes las intervenciones de EE.UU. Durante la reunión del Consejo de Seguridad para discutir la agresión militar de Washington contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.



"Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y manipulación política para provocar un cambio de régimen en otros países", declaró Sachs durante su discurso, citando 70 intentos de cambios de régimen entre 1947 y 1989.



15:19 GMT



Estados Unidos no respetó las normas del derecho internacional durante su operación militar en Venezuela, según afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres.



"Estados Unidos no cumplió con el derecho internacional en su operación en Venezuela", declaró Guterres este lunes durante una reunión en la ONU, y agregó que el futuro de Caracas sigue siendo incierto y plantea serias preocupaciones.



15:02 GMT



Arranca una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.



14:29 GMT



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este lunes la agresión militar que EE.UU. Cometió el sábado pasado para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.



"México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países", afirmó la mandataria en conferencia de prensa.



"La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni inestabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de Gobierno", advirtió.



13:35 GMT



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este lunes que "no apoyó ni aprobó" el "método utilizado" por EE.UU. para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.