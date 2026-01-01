EEUU impone nuevas sanciones a empresas y buques vinculados al petróleo de Venezuela

01-01-26.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 31 de diciembre nuevas sanciones contra cuatro empresas dedicadas al comercio de petróleo en Venezuela. Así como el bloqueo de cuatro buques tanqueros asociados, al considerar que estas operaciones contribuyen a la evasión de sanciones y al financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.



La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó a estas compañías y embarcaciones como parte de una red que continúa generando ingresos para lo que Washington califica como un “régimen ilegítimo” involucrado en actividades de narcotráfico y desestabilización regional.



Según el Tesoro, varias de estas naves forman parte de la denominada “flota fantasma”. La cual se ha utilizado para ocultar el origen del crudo venezolano y burlar las restricciones internacionales.



Estas son las empresas y buques con sanciones por parte de Estados Unidos por su vínculo al petróleo de Venezuela



Entre los buques bloqueados figura el Nord Star, vinculado a las empresas Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD, señalado por transportar petróleo venezolano. También identificaron el tanquero Rosalind, conocido como Lunar Tide, propiedad de Winky International Limited, igualmente involucrado en el traslado de crudo desde Venezuela.



Asimismo, la OFAC sancionó a Aries Global Investment LTD, empresa asociada a los buques Della y Valiant, ambos utilizados para el comercio petrolero venezolano. Las autoridades estadounidenses indicaron que estas compañías operaban dentro del sector energético del país sudamericano, en violación de las órdenes ejecutivas vigentes.



Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno estadounidense no permitirá que Venezuela obtenga beneficios de la exportación de petróleo mientras, según dijo, “inunda a Estados Unidos con drogas mortales”.



En ese sentido, aseguró que la administración del presidente Donald Trump continuará con su estrategia de presión económica contra el Ejecutivo de Maduro.



Las sanciones anunciadas se suman a otras acciones recientes adoptadas por la OFAC contra funcionarios, empresas y embarcaciones vinculadas a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sancionada por Washington desde 2019. Según el Tesoro, el gobierno venezolano depende cada vez más de redes opacas de transporte marítimo para sostener sus ingresos petroleros.



Alcance de las sanciones

Como resultado de estas designaciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.



Además, cualquier empresa que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de personas sancionadas, también queda sujeta a estas restricciones.



El Departamento del Tesoro advirtió que las violaciones a las sanciones pueden acarrear sanciones civiles o penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros.

