Preocupación de los economistas sobre la acción de Donald Trump en Venezuela es cómo debilita el panorama de la deuda nacional de $ 38,5 billones

“Las aventuras militares cuestan dinero”:



5 de enero de 2026.-Con Estados Unidos endeudado por 38 billones de dólares, el presidente Trump ha decidido que es el momento de que la Casa Blanca también "dirija" otro país. Si bien Estados Unidos no incurrirá en los costos necesarios para mantener la economía venezolana en marcha, las medidas tomadas el fin de semana sin duda tendrán un precio, informó Fortuna.com.



Esto, según UBS, será una preocupación clave para los inversores que evalúan la prima de riesgo de la deuda estadounidense de cara a 2026. La trayectoria fiscal de Estados Unidos, es decir, su carga de deuda, ha sido una preocupación creciente para figuras como Jamie Dimon de JPMorgan y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como para numerosos economistas y analistas de Wall Street.



Estas preocupaciones se agudizan por los recientes cambios en las políticas arancelarias de Trump, algunos de los cuales ha pospuesto recientemente. Ante el aumento del gasto, el Despacho Oval también está reduciendo sus ingresos. La semana pasada, la Casa Blanca ordenó posponer un aumento de los aranceles para muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores, previsto para el 1 de enero de 2026. Se retrasó un año.



Un aparente titubeo en los aranceles —una política inusual pero significativa para ayudar a reequilibrar las cuentas de Estados Unidos— probablemente hará que los inversores cuestionen la fiabilidad del flujo de ingresos. De hecho, el efectivo se necesita aún más al comienzo de una nueva convulsión geopolítica.



Esta mañana, en UBS, el economista jefe Paul Donovan destacó que el retraso en la aplicación de nuevos aranceles se produce en un momento en que el último tema de debate político —la asequibilidad— sigue preocupando al electorado. En una nota de audio a sus clientes, añadió: «Reducir los aranceles es un estímulo fiscal; retrasarlos es retrasar el ajuste fiscal en Estados Unidos, lo cual tiene algunas implicaciones marginales para el crecimiento. También es importante por sus implicaciones para la magnitud del déficit fiscal estadounidense».