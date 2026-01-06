Díaz-Canel: ¡La tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de nuestra América!

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el acto de condena a la agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, celebrado en la Tribuna Antimperialista José Martí, el 3 de enero de 2026, “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz” Credito: Agencias

¡No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial!

LA HABANA / CARACAS – 6 DE ENERO 2026 – En un acto histórico celebrado en la Tribuna Antimperialista José Martí bajo la consigna del "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunció un discurso de condena total contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y el bárbaro secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Ante una multitud que clamaba consignas antimperialistas, el mandatario cubano fijó la posición de la isla frente a lo que calificó como una "escalada fascista" que pone en peligro la estabilidad mundial.

1. La Profecía de Fidel y el "Asalto Criminal"

Díaz-Canel inició evocando las advertencias de Fidel Castro sobre una superpotencia "sin límites éticos" cuyas decisiones son "impredecibles e inapelables". Afirmó que el ataque de la madrugada del 3 de enero confirma que Estados Unidos ejerce un Terrorismo de Estado contra una nación soberana. "Este no es su patio trasero, ni territorio en disputa. La tierra de Bolívar es sagrada", sentenció ante los aplausos de la delegación venezolana encabezada por el embajador Maneiro.

2. El Neofascismo como Amenaza Global

El presidente cubano describió la incursión como una expresión de neofascismo, comparando los bombardeos en Venezuela con los crímenes contra la humanidad cometidos por el sionismo en la Franja de Gaza. Advirtió que la falaz doctrina de la "paz por medio de la fuerza" no es solo una amenaza para Caracas, sino para el mundo entero. "Estamos presenciando un atropello escandaloso a las normas del Derecho Internacional", subrayó, señalando que Trump se ha revelado como la "mayor amenaza a la paz del continente".

3. El Petróleo: "El muy oscuro objeto del deseo"

Díaz-Canel desmanteló la narrativa del narcotráfico impulsada por Washington y figuras como Marco Rubio, calificándola de "absoluto cinismo".

El móvil real: Denunció que el objetivo no es la justicia, sino el petróleo, las tierras y los recursos naturales de Venezuela.

La traición interna: Señaló que estas riquezas fueron prometidas sin límites por la "candidata del imperio" a cambio del apoyo para un cambio de régimen ilegal.

4. Cuba dispuesta al sacrificio

En el momento más álgido del discurso, el mandatario ratificó el compromiso de la isla con la Revolución Bolivariana: "Estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, ¡hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro!". Recordó que la Revolución Bolivariana es un proceso de masas con hondas raíces que, al igual que en abril de 2002, saldrá a defender su soberanía.

5. Exigencia de Fe de Vida y Responsabilidad de EE. UU.

El mandatario cubano fue enfático en la responsabilidad legal del gobierno de Donald Trump:

Integridad física: Declaró que Estados Unidos es el único responsable ante el mundo por la salud y vida de Maduro y Flores.

Falsas acusaciones: Citó a analistas e investigadores estadounidenses que desestiman el relato del narcoterrorismo, afirmando que "los que debían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son Trump y Rubio".

6. "Ni tantico así": Un llamado a cerrar filas

Extracto del discurso:

"Esta madrugada hemos sido testigos de una escalofriante confirmación: el aspirante más ferviente al Nobel de la Paz es en realidad la mayor amenaza a la paz del continente . Su artero ataque a Venezuela rompe con la estabilidad que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña.

Quienes celebran el acto terrorista y fascista, como explicaba Gerardo, que acaba de cometer Estados Unidos sobre una nación soberana del continente solo pueden hacerlo desde el odio que les nubla el juicio. Nadie mínimamente informado puede ignorar ni subestimar las graves implicaciones de tales actos criminales para la paz regional y mundial.

Por eso urge que la comunidad internacional se movilice, se articule, se coordine en la denuncia de este flagrante acto de terrorismo de Estado y del ilegal, inmoral, delictivo secuestro de un Presidente legítimo para propiciar un cambio de régimen, como si alguien ajeno al pueblo venezolano tuviera ese derecho.

El objetivo no es nuestro hermano Maduro, no son los militares venezolanos, no es ni siquiera la falaz narrativa del narcotráfico que sostuvieron con absoluto cinismo durante semanas y meses bandidos de la peor especie como Marco Rubio. El muy oscuro objeto del deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela.

Solo los cínicos y los cobardes pueden cerrar ojos y oídos a las declaraciones de Trump y sus secuaces, que hace apenas días reconocieron, sin avergonzarse para nada, que lo que buscan son las riquezas de Venezuela, riquezas que les ha prometido abiertamente y sin límites la candidata del imperio, y ya por ahí hoy andan las noticias de que la van a apoyar para que sea la presidenta de Venezuela.

El objetivo es también apagar ese bastión de resistencia al imperialismo y de defensa de la integración regional que es la Revolución Bolivariana desde la llegada del Comandante Chávez a la presidencia de la heroica nación.

La Revolución Bolivariana ha demostrado ser un proceso de masas, de hondas raíces populares, que no tenemos dudas de que saldrán a defender su soberanía, su democracia y a su Presidente, como lo hicieron en abril del 2002 ante el golpe de Estado instigado también por el imperio estadounidense, el que nunca ha abandonado el intento de apropiarse de su petróleo.

¡Estados Unidos no tiene autoridad moral ni legal de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al Presidente venezolano! ¡Pero Estados Unidos sí es el responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro!

Nos sumamos al llamado de las autoridades venezolanas que exigen una prueba de fe de vida de Maduro y de Cilia.

Llevan meses tejiendo la falsa acusación de narcoterrorista contra el Gobierno venezolano y han sido incapaces de presentar una sola prueba que lo evidencie. No lo han hecho porque no existen tales pruebas, porque no existen tales prácticas, porque todo responde a un hilo narrativo que busca justificar este indignante acto de terrorismo de Estado que acaban de cometer.

Desde sus propias agencias federales, analistas e investigadores estadounidenses han estado ofreciendo opiniones e informaciones que desestiman el falso relato del narcoterrorismo, que echan por tierra esas acusaciones contra Venezuela y contra su Presidente.

Indigna mucho que a Trump, Rubio y sus secuaces no les importe la verdad. ¡Los que debían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son ellos!

Los fascistas que están hoy en el poder en Estados Unidos aprendieron muy bien de sus referentes nazis el principio goebbeliano de que una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad. Pero la verdad se impondrá y los pueblos la defenderán como en el pasado vencieron y derrotaron al fascismo hitleriano.

Ni el pueblo venezolano ni el pueblo estadounidense ni la comunidad internacional creen la sarta de mentiras que han venido construyendo.

¡No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial!

¡A cerrar filas, pueblos de América, no dejemos pasar al gigante de las siete leguas!

No olvidemos lo que advirtió el Che Guevara hace seis décadas: "…en el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantico así" .

Nicolás y Cilia son de Venezuela, y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela que eligió y reclama a su legítimo Presidente .

¡Abajo el imperialismo! (Exclamaciones de: "¡Abajo!".

Invocando el principio goebbeliano de la mentira repetida mil veces, Díaz-Canel pidió a los pueblos de América no dejarse engañar y "tomar partido frente a la barbarie". Citando al Che Guevara, recordó que en el imperialismo no se puede confiar "ni tantico así".

El discurso cerró con una exigencia innegociable: el retorno inmediato de Nicolás y Cilia a Venezuela. "Nicolás y Cilia son de Venezuela, y deben ser devueltos al pueblo que los eligió y reclama a su legítimo Presidente", concluyó entre gritos de "¡El pueblo unido jamás será vencido!" y "¡Cuba y Venezuela, una sola bandera!".