Cuba declara Duelo Nacional tras el asesinato de 32 militares en Venezuela: Díaz-Canel denuncia "ataque criminal de EEUU"

LA HABANA / CARACAS – 6 DE ENERO 2026 – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, emitió este domingo el Decreto Presidencial 1147, mediante el cual declara oficialmente dos días de Duelo Nacional en toda la isla. La medida responde al fallecimiento de 32 ciudadanos cubanos durante la agresión militar ejecutada por los Estados Unidos en territorio venezolano el pasado sábado 3 de enero.

Héroes de la solidaridad: El saldo del combate

Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano

El decreto resalta que los compatriotas cayeron "tras una férrea resistencia" en combate directo contra las fuerzas atacantes o como consecuencia de los bombardeos aéreos contra instalaciones estratégicas. Díaz-Canel subrayó que estos efectivos supieron poner en alto el sentir solidario de la isla en medio de lo que calificó como un "criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos".

Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones.

Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados, y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de las jefaturas de ambos ministerios.

Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas. El Gobierno Revolucionario organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo.

El luto oficial, que rinde tributo a quienes el gobierno cubano considera mártires de la hermandad regional, contempla las siguientes medidas obligatorias desde el 5 de enero hasta la medianoche del 6 de enero de 2026:

Bandera a media asta: La Bandera de la Estrella Solitaria deberá izarse a media asta en todos los edificios públicos e instituciones militares del país. Así mismo quedan cancelados todos los espectáculos públicos y actividades festivas durante las 48 horas de vigencia del decreto. Los ministerios de las Fuerzas Armadas, Interior y Relaciones Exteriores quedan encargados de coordinar la recepción y honores correspondientes a los caídos.

"Año del Centenario de Fidel"

El documento, firmado en el Palacio de la Revolución bajo la consigna del "Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", busca cohesionar a la opinión pública cubana frente a la agresión externa.

Para los analistas, este decreto confirma la profundidad de la alianza entre La Habana y Caracas en este inicio de 2026, elevando el costo político del conflicto para la administración de Donald Trump, al haber involucrado bajas directas de personal militar extranjero en una operación de secuestro presidencial.