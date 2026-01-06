«Celebración» por bombardeo a Venezuela y secuestro de Maduro terminó en balacera, caos y la muerte de una adolescente en Denver

Este lunes, la policía del condado de Denver, en la ciudad de Colorado en Estados Unidos, reportó el fallecimiento de una adolescente de 16 años y al menos 3 heridos a consecuencia de una «celebración» de venezolanos en un estacionamiento público que terminó en una balacera en horas de la madrugada.

Un grupo de venezolanos que festejaban la muerte de sus compatriotas y la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela fueron sorprendidos por una ráfaga de fuego de sujetos aún no identificados.

Un video que se viraliza en las redes sociales muestra inicialmente a decenas de personas bailando en la calle. Al principio, se puede observar a la multitud en camionetas con música alta, festejando con banderas de Venezuela. Luego, desemboca el caos y las personas empiezan a correr mientras algunos cuerpos caen al piso.

Más temprano, un ciudadano dueño de un negocio de la zona reportó a un medio local que ante el desorden realizó el cierre de su negocio a las 7 de la noche. Además, notificó a la policía que en el lugar había niños en compañía de muchos adultos alcoholizados, advirtiendo algún posible escenario problemático.