(VIDEO) Diputados Tomás Guanipa y Stalin González pidieron en la AN la liberación de todos los presos políticos

La solicitud la hicieron este lunes, 5 de enero, durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 27 de mayo para el periodo 2026-2031.
Durante la sesión, Guanipa mostró una franela con mensaje que decía: "Libertad para los presos políticos".
Por su parte, González, tuvo el derecho a palabra y expresó: "Exigimos la liberación de los presos politicos. En este camino de reconstrucción, veamos este momento como el propicio para impulsar una amnistía".
Asimismo, señaló: "Es urgente darle soluciones al país".