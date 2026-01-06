(VIDEO) Diputados Tomás Guanipa y Stalin González pidieron en la AN la liberación de todos los presos políticos

Por: | | Versión para imprimir

Tomás Guanipa y Stalin González

Tomás Guanipa y Stalin González

Credito: NAD

06-01-25.-Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Tomas Guanipa de Unión y Cambio y Stalin González por Un Nuevo Tiempo, pidieron la liberación de todos los dirigentes politicos de oposición que se encuentran en prisión.

La solicitud la hicieron este lunes, 5 de enero, durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 27 de mayo para el periodo 2026-2031.

Durante la sesión, Guanipa mostró una franela con mensaje que decía: "Libertad para los presos políticos".

Por su parte, González, tuvo el derecho a palabra y expresó: "Exigimos la liberación de los presos politicos. En este camino de reconstrucción, veamos este momento como el propicio para impulsar una amnistía".

Asimismo, señaló: "Es urgente darle soluciones al país".


Esta nota ha sido leída aproximadamente 431 veces.

La fuente original de este documento es:
NAD (https://noticialdia.com/al-dia/tomas-guanipa-y-stalin-gonzalez-pidieron-en-la-an-libertad-para-los-dirigentes-politicos-en-prision/)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad