(VIDEO) Diputados Tomás Guanipa y Stalin González pidieron en la AN la liberación de todos los presos políticos

06-01-25.-Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Tomas Guanipa de Unión y Cambio y Stalin González por Un Nuevo Tiempo, pidieron la liberación de todos los dirigentes politicos de oposición que se encuentran en prisión.La solicitud la hicieron este lunes, 5 de enero, durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional electa el pasado 27 de mayo para el periodo 2026-2031.Durante la sesión, Guanipa mostró una franela con mensaje que decía: "Libertad para los presos políticos".Por su parte, González, tuvo el derecho a palabra y expresó: "Exigimos la liberación de los presos politicos. En este camino de reconstrucción, veamos este momento como el propicio para impulsar una amnistía".Asimismo, señaló: "Es urgente darle soluciones al país".