Cilia Flores tiene heridas importantes, denuncia su abogado

La Primera Combatiente de Venezuela, Cilia Flores, sufrió lesiones importantes durante el secuestro a la que fue sometida junto con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero en la madrugada durante un asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas de EE. UU.
La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro se «pueden ver». Además dijo que son «heridas importantes».
Donnelly detalló que Flores puede que tenga alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que es necesario que sea sometida a una evaluación física.
Tanto Flores como Maduro fueron presentados este lunes en una primera audiencia ante la justicia de EE. UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, después de haber sido secuestrados en Caracas, el sábado pasado. Washington acusa a ambos, sin presentar pruebas, de cometer supuesto «narcoterrorismo».
«Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país», dijo el mandatario, quien habló a través de un intérprete, ante el juez Alvin Hellerstein. El presidente mencionó que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Previamente, Maduro, quien fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea, manifestó ante el juez: «Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas».
Tras la intervención del mandatario, su esposa, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».
¿Qué pasó?
- El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano que afectó a la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar» y advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».
- El mandatario venezolano y la primera dama fueron trasladados al país norteamericano y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio.
- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la Presidencia.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.
- Horas después del ataque contra Venezuela, Trump advirtió de que Cuba, México y Colombia podrían ser los próximos objetivos de Washington.
- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió un mensaje «al mundo y a EE.UU.», en el que reiteró la «vocación de paz» de su país, subrayó la necesidad del respeto al principio de «no injerencia» y destacó la necesidad de trabajar con Washington «en una agenda conjunta de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera».