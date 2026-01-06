Cilia Flores tiene heridas importantes, denuncia su abogado

La Primera Combatiente de Venezuela, Cilia Flores, sufrió lesiones importantes durante el secuestro a la que fue sometida junto con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero en la madrugada durante un asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas de EE. UU.

La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro se «pueden ver». Además dijo que son «heridas importantes».

Donnelly detalló que Flores puede que tenga alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que es necesario que sea sometida a una evaluación física.

Tanto Flores como Maduro fueron presentados este lunes en una primera audiencia ante la justicia de EE. UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, después de haber sido secuestrados en Caracas, el sábado pasado. Washington acusa a ambos, sin presentar pruebas, de cometer supuesto «narcoterrorismo».

«Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país», dijo el mandatario, quien habló a través de un intérprete, ante el juez Alvin Hellerstein. El presidente mencionó que había visto la acusación pero no la había leído y que lo habló parcialmente con su abogado. El defensor de Maduro es Barry Pollack, un abogado litigante experimentado que defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Previamente, Maduro, quien fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea, manifestó ante el juez: «Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas».

Tras la intervención del mandatario, su esposa, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: «No culpable, completamente inocente».

¿Qué pasó?