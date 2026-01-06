Venezuela exige a la ONU activar medidas contra agresiones de Estados Unidos

En una reciente reunión bilateral entre el Embajador Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, y la Presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, se reiteró la urgente necesidad de que el sistema de Naciones Unidas actúe de inmediato para rechazar y detener las agresiones ilegales contra Venezuela. Esta información fue compartida por el canciller de la República, Yván Gil, a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia de una respuesta coordinada de la comunidad internacional ante la situación actual.

El encuentro se produce en un contexto de creciente tensión política y diplomática, tras el ataque militar contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero por orden de la administración de Donald Trump, según denunció el Gobierno venezolano. Moncada subrayó que Venezuela seguirá defendiendo su soberanía y demandando que la ONU garantice el respeto al derecho internacional en medio de lo que calificó como una agresión sin precedentes.

Este lunes, la ONU celebró una sesión de emergencia para abordar la agresión perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela, así como el secuestro del presidente Maduro. Este ataque ha vulnerado los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la legislación internacional. En la reunión participaron miembros del Consejo de Seguridad y varios países latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que Estados Unidos no respetó las normas del derecho internacional durante su operación militar en Venezuela. "Estados Unidos no cumplió con el derecho internacional en su operación en Venezuela", declaró Guterres, quien también expresó su preocupación por el incierto futuro de Caracas.

El Gobierno venezolano continúa haciendo un llamado a la comunidad internacional para que actúe en defensa de la soberanía y los derechos del pueblo venezolano frente a estas agresiones.