Fanb refuerza y extrema la vigilancia en instalaciones petroleras ante tensiones con EEUU

Pedro González Ovalles, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental Credito: Web

31-12-25.-La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) reforzó este martes la vigilancia en los puntos neurálgicos de la industria energética del país. Tropas especializadas custodian actualmente el Complejo Petroquímico Ana María Campos en Zulia, la Refinería El Palito en Carabobo y el Centro de Refinación Paraguaná en Falcón, como respuesta directa al aumento de la presión militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.



​El general Pedro González Ovalles, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) 1 Occidental, confirmó que una Unidad de Reacción Rápida (Urra) ejecuta el despliegue para garantizar la seguridad integral de estas plantas. El comandante estratégico operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez, difundió esta información a través de un video donde se constata la movilización de las tropas.



​Simultáneamente, las fuerzas militares ejecutaron el ejercicio “Independencia 200”, una maniobra centrada en la protección de puertos, aeropuertos y la defensa de la línea costera. Con estas acciones, la institución busca fortalecer su preparación estratégica y defender la paz en el territorio venezolano.



​Este despliegue operativo ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que sus fuerzas atacaron una instalación portuaria en Venezuela. El mandatario estadounidense justificó la acción alegando que el puerto servía para el «envío de drogas» y afirmó que la operación dañó tanto a diversas embarcaciones como a la «infraestructura del puerto y vinculó a Venezuela con el tráfico de drogas» y el envío de reclusos con antecedentes criminales desde prisiones locales.



​En contraste, la Fanb destacó que las unidades de reacción rápida y la unión popular-militar-policial alcanzaron un récord histórico en la lucha contra el narcotráfico durante este 2025.



​El balance oficial detalla la incautación de 52.885 kg de drogas procedentes de Colombia. Durante las operaciones, los efectivos destruyeron 45 campamentos clandestinos, 40 estructuras de logística, 35 laboratorios, una pista aérea, 17 astilleros artesanales y tres semisumergibles. Además, el cuerpo militar decomisó 71 embarcaciones, 122 motores fuera de borda, 223 armas de fuego y 86.600 litros de combustible.



​Bajo el esquema de la operación binacional de paz, las fuerzas de seguridad detuvieron a 250 delincuentes adicionales y confiscaron un arsenal que incluye 119 armas de fuego, 94 cargadores, 11.585 cartuchos, 216 granadas, 757 detonadores, 412 metros de cordón detonante y 53.200 litros de combustible.



​Finalmente, en el estado Falcón, la operación “Mano de Hierro” inhabilitó 15 pistas clandestinas y destruyó dos campamentos. En esa región, los funcionarios incautaron 32 embarcaciones, 12.000 sumergibles, 48 motores fuera de borda, 116 armas de fuego y 69.900 litros de combustible para cerrar el cerco contra las actividades ilícitas en la zona costera.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 426 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/12/30/fanb-reitera-extrema-vigilancia-en-instalaciones-petroleras-ante-tensiones-con-usa/)