(VIDEO) Gobierno atribuye a drones y disparos disuasivos las fuertes detonaciones cerca de Miraflores

Según informes, vehículos de combate de infantería venezolanos han sido desplegados en las calles de Caracas. pic.twitter.com/JCMYzH4xOP - @Breaking911 — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

Hombres armados son vistos caminando por las calles de Caracas. Vídeo enviado desde Fuerzas Armadas pic.twitter.com/zYEAue1Bon — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

Otro video de las detonaciones que se escucharon desde Miraflores pic.twitter.com/penDzWPJRT — Reporte Ya (@ReporteYa) January 6, 2026

Autoridades gubernamentales salieron al paso este lunes a los rumores generados tras reportarse fuertes detonaciones en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, aclarando que el incidente respondió a protocolos de seguridad ante la presencia de aeronaves no tripuladas y descartando cualquier tipo de combate.Según detalló una fuente informada, las ráfagas que alarmaron a los vecinos del centro de Caracas se debieron a que la «Policía emitió disparo de forma disuasiva» al detectar drones sobrevolando el perímetro de la sede presidencial sin la debida autorización. El vocero oficial enfatizó que, contrario a las especulaciones iniciales, «no ocurrió ningún enfrentamiento» armado.Para disipar las dudas sobre la estabilidad del orden público, la fuente sentenció que «todo el país se encuentra en total tranquilidad», desestimando así las versiones de una supuesta escaramuza.Alertas en redes y movilización motorizadaAntes de la aclaratoria oficial, la tensión se había apoderado de las plataformas digitales, donde circularon videos captados por ciudadanos en los que se escuchaba claramente el sonido de los disparos. Paralelamente, testigos en la zona confirmaron a la agencia EFE haber percibido el ruido característico del desplazamiento de numerosos motoristas en los alrededores del complejo gubernamental.Incluso antes del pronunciamiento de las fuentes, diversas versiones no confirmadas de usuarios en redes sociales ya alertaban sobre la «posible presencia de drones» en el área de seguridad de la Presidencia.Tensión política tras el relevo en el poderEste suceso de seguridad ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, registrándose apenas horas después de que la alta funcionaria chavista, Delcy Rodríguez, fuera juramentada como presidenta encargada de la República. Su asunción al poder se produce tras la operación militar estadounidense ejecutada el pasado sábado en Caracas y tres estados vecinos, la cual resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.Rodríguez tomó posesión del cargo ante su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, marcando un hito en los casi 26 años de historia del chavismo. Siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se convirtió en la primera mujer en la historia de Venezuela en ejercer la Jefatura del Estado.Mientras en Caracas se gestionaba este incidente, Maduro comparecía junto a Flores ante una corte federal en Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de la totalidad de los cargos imputados.Durante su acto de juramentación, Rodríguez hizo referencia al clima de tensión que vive la nación. Aseguró que, en medio de estas «horas terribles de amenazas contra la estabilidad», su gestión no descansará «ni un minuto para garantizar la paz».