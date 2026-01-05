Delcy Rodríguez es juramentada como Presidenta Encargada de Venezuela

Delcy Rodríguez toma juramento ante la AN como presidenta encargada

5 de enero de 2026.- La Asamblea Nacional juramentó este día como Presidenta Encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez, tras el secuestro del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, siendo así la primera mujer en asumir dicho cargo.



Esto, tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, donde se determinó esa medida, Rodríguez juró ante el reciente presidente reelecto de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



"Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en EEUU, el presidente Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores", declaró durante el acto.



"Vengo con dolor, pero también con honor, en nombre de todos los venezolanos y todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre Simón Bolívar, cuya sangre libertadora corre por la sangre de los venezolanos", añadió.



Rodríguez hizo énfasis en que buscará la "tranquilidad económica y social" del pueblo de Venezuela.