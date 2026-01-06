Xi Jinping fustiga personalmente agresión de EEUU a Venezuela

En un movimiento diplomático de alto impacto, el presidente de China, Xi Jinping, ha roto su habitual reserva en asuntos operativos internacionales para condenar personalmente la ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela. Durante un encuentro en Pekín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, el mandatario chino calificó la estrategia de «intimidación unilateral» como una amenaza directa a la estabilidad global.

Es inusual que el jefe de Estado chino se pronuncie de forma tan explícita y personal sobre un conflicto en curso. Sin embargo, ante la gravedad de la situación, Xi Jinping fue tajante «El mundo actual experimenta turbulencias no vistas en un siglo. Los actos unilaterales de hegemonía socavan gravemente el orden internacional», afirmó Xi, vinculando directamente estas palabras a la agresión militar y al secuestro del presidente Nicolás Maduro.

El líder chino enfatizó que las grandes potencias tienen la obligación moral de «dar el ejemplo» en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, exigiendo que se respete la soberanía de Venezuela y la voluntad de su pueblo sin interferencias externas.

«Todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras naciones, cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas; y las grandes potencias, en particular, deben dar ejemplo en este sentido», subrayó.

Esta postura presidencial refuerza las declaraciones previas de la diplomacia china. El canciller Wang Yi insistió en que ninguna nación debe arrogarse el papel de policía o juez del mundo, defendiendo que la soberanía y la seguridad de todos los Estados deben estar plenamente protegidas.

China apoya dirimir el conflicto en el Consejo de Seguridad de la ONU

Más temprano, el portavoz de exteriores de China, Lin Jian dijo: «China respeta la soberanía e independencia de Venezuela y confía en que el Gobierno venezolano resolverá adecuadamente sus asuntos internos de conformidad con su propia constitución y legislación. La cooperación entre China y Venezuela es la cooperación entre Estados soberanos, la cual goza de protección de derecho internacional y las legislaciones de ambos países… la voluntad de China de profundizar la cooperación pragmática en diversos ámbitos entre los dos países no cambiará, y los intereses legítimos de China en Venezuela también estarán protegidos de conformidad con la ley».

Lin indicó que «China apoya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoque una reunión de emergencia sobre el ataque militar lanzado por los Estados Unidos contra Venezuela, y apoya que el Consejo de Seguridad ejerza el papel que le corresponde de acuerdo con sus propias responsabilidades. China está dispuesta a unirse a la comunidad internacional para defender firmemente la Carta de las Naciones Unidas, adherirse al límite de la moral internacional y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales».