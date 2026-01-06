Designan nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial

El General en Jefe Gustavo Enrique González López tomó juramento

6 de enero de 2026.- El General en Jefe Gustavo Enrique González López fue designado como el nuevo Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, según decreto emitido por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.



De acuerdo con el texto oficial fue nombrado para seguir en la protección y resguardo del Ejecutivo nacional.



En este sentido, el documento indicó que asumirá el cargo “con las competencias inherentes al referido puesto, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”.



Igualmente, el decreto precisa que esta designación del Comandante de la Guardia de Honor entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que formaliza de inmediato sus efectos legales y administrativos.