(VIDEO) Táctica de asfixia de Estados Unidos con respecto a Venezuela

Martes, 06 de enero de 2023.- En el análisis contenido en el video que presentamos a continuación creado con la ayuda de la inteligencia artificial, Richard Wolff presenta su Teoría del Puercoespin que , según el autor, los Estados Unidos intentará aplicar en Venezuela para garantizar su control sobre nuestros hidrocarburos y otros recursos naturales.



Estados Unidos han trazado una linea en la arena, han decidido que no necesitan gobernar Caracas, no necesitan patrullar los barrios pobres de Petare, ni pelear contra las guerrillas en Los Andes, solo necesitan los pozos y esta es la aplicación más brutal de la ciencia capitalista la guerra, nos quedamos con el activo que es el petróleo y desechamos el pasivo que es la gente.



Analicemos la lógica material que hay detrás de este shock: la resistencia asimétrica venezolana hizo que la ocupación total fuera demasiado costosa, Trump no quiere pagar el precio político de ver marines muertos en emboscadas urbanas, así que ha optado por el modelo de enclaves, la decisión implica que el Comando Sur establecerá un perímetro militarizado impenetrable, alrededor de los campos petroleros y dentro de esa zona verde, operarán las empresas estadounidenses como Chevron y Hollybourton, bajo ley marcial norteamericana, con su propia moneda, el dólar, su propia seguridad y su propia administración.



Fuera de esa zona, en el resto de Venezuela, donde vive el 90% de la población, Estados Unidos dejará que reine el caos, el hambre o el gobierno de Delcy Rodríguez no les importa, han amputado la riqueza de la nación y han dejado el cuerpo para que se pudra.



Esto es un shock mundial porque viola en principio sagrado de la integridad territorial



Las fuerzas armadas norteamericanas establecerán una zona de protección internacional



Estados Unidos está diciendo: sino podemos controlar tu gobierno, simplemente tomaremos la parte útil de tu país y la anexaremos de facto, es lo que hicieron con el Canal de Panamá en 1903, pero en una escala masiva en pleno siglo XXI.



Esto es peor que una invasión total, es una sentencia de muerte lenta, al declarar estas zonas como protectorados internacionales Estados Unidos está confiscando la única fuente de ingresos del estado venezolano. Sin el petróleo de Zulia y del Orinoco el Gobierno Central de Caracas , no tiene presupuesto, no puede pagar salarios, no puede importar comida, no puede mantener la red eléctrica.



Trump a puesto a Delcy en una situación imposible, puedes seguir siendo la presidenta de Venezuela, pero tu Venezuela ya no tiene petróleo. ( Esta es una situación teórica de lo que podría pasar ennuestro país, de acuerdo al análisis de Wolff)



Gobierna sobre las ruinas si quieres, es una táctica de asfixia.



El mundo esta en shock porque esto sienta un precedente letal, porque si Estados Unidos, puede declarar que una región rica en recursos es demasiado importante para la seguridad total como para dejarla en manos de un gobierno local inestable, entonces, qué impide que hagan lo mismo mañana con el litio, en el norte de Chile o con La Amazonía, en Brasil.



China y Rusia han reaccionado con furia inmediata, Peking entiende que esta zona de protección es en realidad, una expropiación directa de las inversiones chinas en El Orinoco.



Petróleo, y no lucha contra el narcotráfico internacional o supuesta reinstalación de la democracia, es el nombre del juego y lo que verdaderamente a estado y está detrás de toda esta intervención de los norteamericanos en el sur del mar Caribe.



El contenido presentado en Wolff Noticias tiene fines informativos y educativos. Los análisis, opiniones e interpretaciones expresadas en este canal están inspirados en enfoques económicos ampliamente conocidos, incluyendo perspectivas como las del profesor Richard Wolff, pero no representan declaraciones oficiales, ni están afiliadas, patrocinadas o aprobadas por él ni por ninguna institución académica.



La información compartida no constituye asesoría financiera, legal ni profesional. Cada espectador debe realizar su propio análisis y consultar a especialistas antes de tomar decisiones basadas en estos contenidos.



Wolff Noticias no se hace responsable por decisiones tomadas a partir de la interpretación del material presentado en los videos.





