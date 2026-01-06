Se desploma pieza central contra Maduro: Departamento de Justicia de EEUU admite que el "Cártel de los Soles" no existe

NUEVA YORK / CARACAS – 6 DE ENERO 2026 – En un giro inesperado que sacude los cimientos del proceso judicial contra Nicolás Maduro, el diario The New York Times reveló este martes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado formalmente la afirmación de que el mandatario lidera una organización real denominada "Cártel de los Soles".

La rectificación ocurre apenas 72 horas después del secuestro del presidente Maduro a Nueva York y a solo horas de su comparecencia judicial, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de las designaciones terroristas impulsadas por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante 2025.

Las incongruencias de las acusaciones "organización criminal" a "sistema clientelar"

Según el reporte, tras revisar la nueva acusación formal (indictment) publicada este sábado, los fiscales estadounidenses ya no describen al Cártel de los Soles como una estructura delictiva real. Mientras que la acusación original de 2020 mencionaba el término 32 veces definiéndolo como un cártel, el nuevo documento solo lo menciona dos veces y lo reclasifica de forma abismal, como una "cultura de corrupción" o un "sistema de clientelismo".

Expertos en seguridad latinoamericana han sostenido históricamente que el término es una expresión coloquial inventada por medios de comunicación en la década de 1990 y no una organización con estructura jerárquica, argumento que la fiscalía estadounidense parece haber admitido tácitamente tras el secuestro del mandatario.

El derrumbe de la trama Trump-Rubio

Esta retirada legal desmantela la narrativa utilizada por el Ejecutivo estadounidense para justificar la incursión militar del 3 de enero:

Julio 2025: El Departamento del Tesoro designó al supuesto cártel como organización terrorista basándose en el texto de 2020.

Noviembre 2025: Marco Rubio ordenó al Departamento de Estado ratificar esta categoría para endurecer el asedio.

Enero 2026: El Departamento de Justicia admite que la organización no existe como tal, debilitando los cargos de narcoterrorismo.

Silencio en Washington y omisiones de la DEA

El diario neoyorquino subraya que ni la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA ni los informes de la ONU han mencionado jamás al "Cártel de los Soles" en sus listados de organizaciones criminales internacionales. Ante este hallazgo, portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia han evitado emitir comentarios.

Para analistas como Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, la nueva descripción de la fiscalía es "fiel a la realidad", lo que para la defensa de Maduro representa una victoria temprana en el plano jurídico.

Reacción de Miraflores

Desde Caracas, el gobierno de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez ha calificado este hecho como una prueba irrefutable de que el secuestro del presidente se basó en una "mentira procesal". El desmentido del New York Times coincide con el inicio de las audiencias en Nueva York, donde la fiscalía deberá ahora intentar probar una "conspiración" sin la existencia de la organización terrorista que sirvió de excusa para la intervención en este inicio de 2026.