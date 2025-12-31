Reuters: Buques petroleros siguen llegando a Venezuela pese a bloqueo naval de EEUU

Buque ‘Canopus Voyager’ Credito: Archivo-Web

31-12-25.-La estatal Pdvsa ejecuta una estrategia de emergencia para ampliar su almacenamiento flotante y mantener la venta de crudo, mientras el bloqueo de Estados Unidos reduce las exportaciones a sus niveles más bajos. En los últimos días, al menos dos buques petroleros alcanzaron las costas venezolanas y otros tantos navegan actualmente hacia el país para apoyar esta maniobra, según fuentes citadas por Reuters.



​Esta respuesta surge después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara este mes el bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas. La medida busca asfixiar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro y ya provocó que las exportaciones de petróleo caigan este mes a la mitad de lo registrado en noviembre.



​Actualmente, las fuerzas de Estados Unidos patrullan el Mar Caribe tras haber incautado dos cargamentos completos de crudo venezolano. Esta presión directa espantó a numerosos armadores, quienes optaron por desviar sus barcos o cambiar de rumbo. Solo un pequeño grupo de embarcaciones mantiene su trayectoria hacia el país socio de la Opep.



​Sin embargo, algunos propietarios de buques desafían las advertencias. El servicio de monitoreo TankerTrackers.com confirmó que al menos dos tanqueros sancionados atracaron recientemente en Venezuela, mientras otros dos barcos sin sanciones se aproximan a la línea costera.



​La administración de Maduro utiliza estos movimientos para cumplir con una extensa lista de pagos y servicios mediante el intercambio de petróleo, lo que incluye el servicio de la deuda con China. De hecho, los dos buques que navegan hacia Venezuela integran una flota compartida por Pekín y Caracas para saldar compromisos financieros con crudo destinado a puertos asiáticos. Hasta ahora, se desconoce si China solicitará una exención formal a Washington para garantizar la llegada de estos cargamentos.



​En el frente comercial, Pdvsa negocia activamente descuentos de precios y cambios contractuales con sus clientes para evitar que estos devuelvan los cargamentos o que la producción de crudo se detenga. Pese a estos esfuerzos, fuentes internas de la compañía aseguran que muchos compradores pierden la paciencia ante la falta de alternativas reales para extraer el petróleo, incluso utilizando tanqueros no autorizados.



​A las dificultades logísticas se suma un ciberataque que obligó a Pdvsa a clausurar su sistema administrativo centralizado este mes. A raíz de este incidente, la estatal entrega cargamentos en sus puertos a un ritmo mucho más lento, utilizando los barcos tanto para cumplir plazos de exportación como para alojar crudo y combustible, extendiendo así su límite de almacenamiento en el agua.



​En este momento, los únicos buques cargados que abandonan el país con regularidad pertenecen a Chevron, que cuenta con autorización de Washington para navegar hacia Estados Unidos. Junto a ellos, solo pequeñas embarcaciones con petroquímicos y derivados logran zarpar, según confirman documentos y datos de envío de la estatal.



​Este escenario repite la crisis de 2020, cuando Washington sancionó a los socios principales de Pdvsa. En aquel entonces, el país recurrió a intermediarios poco conocidos para colocar su petróleo en el mercado chino. Aquellas medidas generaron cierres de yacimientos, desplome de la producción y una escasez de combustible que Venezuela tardó años en revertir para volver a la meta de un millón de barriles diarios (bpd).



​Al cierre de esta semana, casi dos docenas de petroleros permanecen visibles frente al puerto de Jose, aguardando turnos de carga u órdenes de salida. El volumen de crudo estancado en buques que no han podido zarpar subió de 11 millones a 16 millones de barriles desde mediados de diciembre, según revelan los registros de la industria.

