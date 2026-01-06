China exige liberación del presidente de Venezuela y su esposa ante el Consejo de Seguridad de la ONU

Durante su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, la representación de China exigió la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, secuestrados por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

De acuerdo con el embajador chino, Geng Shuang, estas acciones constituyen una violación de los principios de soberanía de la nación suramericana, así como un desconocimiento al derecho internacional.

"Los Estados Unidos han hecho caso omiso a las preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, la seguridad y sus derechos legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia sobre los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales", expresó Shuang durante la sesión de emergencia del organismo convocada para este lunes a fin de tratar el tema de la agresión estadounidense a Venezuela.

Alertó sobre la avanzada norteamericana a través de la doctrina Monroe, lo cual pone en peligro la estabilidad no solo de América Latina y el Caribe, sino también del mundo entero, al recordar los ataques a la República Islámica de Irán a mediados de 2025.