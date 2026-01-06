(Viral) El mensaje de Maduro: “Venceremos”

Aun secuestrado por el gobierno de Estados Unidos, luego de una sangrienta agresión militar contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha mostrado una imagen de entereza que ha sorprendido al mundo. En las imágenes compartidas por medios de comunicación estadounidenses, se puede ver a Maduro escoltado por sus captores, pero no exhibe un semblante de derrota; todo lo contrario, al notar la presencia de la cámara hizo un gesto que ha sido interpretado como su principal mensaje: con los dedos mostró la señal de la "V", que quiere decir "venceremos".

Esa "V" de venceremos se hizo viral en redes sociales y le ha dado la vuelta al planeta, difundida por movimientos sociales de todas las latitudes, y posiblemente se convierta en un nuevo símbolo antiimperialista.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, compartió la imagen en sus redes y dijo: «La fuerza de los símbolos en los gestos del presidente prisionero #Venezuela».

En otros metrajes que circulan en medios y redes, aparece Maduro caminando en instalaciones estadounidenses y, de manera afable, saluda a quienes están en el camino. Se puede apreciar cuando dice: "Good night, happy new year".

También en una fotografía muy difundida, Maduro se encuentra sentado frente a la cámara y, también sereno, levanta los dos pulgares en señal de optimismo.

Lo que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro durante las últimas horas es que, si bien los esbirros de Donald Trump lograron capturarlo mediante un crimen internacional, lo que no consiguieron fue arrancarle la dignidad y la determinación de liderazgo frente a millones en el mundo que denuncian su secuestro y exigen su liberación.