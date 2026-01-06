EE.UU. planea presionar a sus petroleras para que trabajen en Venezuela

Tras su ataque militar a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, la Administración de EE.UU. planea presionar a las empresas petroleras estadounidenses para que acepten ir a Venezuela y trabajar allí, reporta Politico citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto. De acuerdo con su información, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, planean mantener conversaciones telefónicas con jefes ejecutivos de las compañías.

Politico recoge que los dirigentes de las empresas siguen mostrándose "cautelosos" en lo que respecta a su trabajo en el país suramericano.

Se reporta que ahora se discuten distintos incentivos para lograr la llegada de las petroleras a Venezuela. Entre las opciones mencionadas figuran contratos firmados por el propio Gobierno de EE.UU. que garanticen pagos y seguridad, así como la creación de empresas conjuntas público‑privadas.

Trump: "Las empresas tienen muchas ganas de entrar"

La Casa Blanca declaró que todas las empresas petroleras del país "están preparadas y dispuestas a realizar grandes inversiones en Venezuela que permitirán reconstruir su infraestructura petrolera". "Las empresas petroleras estadounidenses harán un trabajo increíble por el pueblo de Venezuela y representarán bien a Estados Unidos", dijo la portavoz Taylor Rogers.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el domingo que habló "básicamente con todas" las compañías petroleras sobre la posibilidad de entrar en Venezuela, añadiendo que están dispuestas a hacerlo. "Tienen muchas ganas de entrar", afirmó.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro