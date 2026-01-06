Varios de los principales medios de EEUU conocían de los planes de agresión y ataques contra Venezuela Credito: Agencias

El reciente secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro y Cilia Flores, ha revelado una inusual y estrecha coordinación entre la Casa Blanca y las principales corporaciones de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció públicamente a los medios de comunicación que, conociendo de antemano los planes de ataque del pasado sábado, decidieron no reportarlos para garantizar el éxito de la misión. Dicha misión dejó un saldo de más de 80m víctimas que muchos consideraron innecesario y que causó la muerte de civiles en varias zonas bombardeadas.

Este reconocimiento ha encendido un debate sobre el papel de la prensa libre frente a los intereses de seguridad nacional de la administración de Donald Trump en este convulso inicio de año.

El "agradecimiento" de Marco Rubio

En declaraciones al programa This Week de ABC, Rubio fue inusualmente elogioso con la prensa, un sector que suele estar bajo el fuego de la retórica de Trump. El secretario de Estado reveló que el gobierno ocultó información incluso al Congreso por temor a filtraciones, pero que varios medios de comunicación ya estaban al tanto.

"Les agradecemos que lo hicieran, porque se podrían haber perdido vidas estadounidenses", declaró (con cinismo, ante el valor de la vida de ellos y el menosprecio por los demás sres humanos) Rubio, subrayando que la discreción de los periodistas fue fundamental para la seguridad operativa del secuestro del mandatario venezolano.

Los medios involucrados: ¿Responsabilidad o silencio pactado?

Según el portal especializado Semafor, gigantes de la información como The New York Times y The Washington Post se enteraron de la incursión con antelación. Pese a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, ambos medios han declinado explicar por qué decidieron postergar la información.

Esta práctica, aunque habitual en misiones que ponen en riesgo tropas en el terreno, adquiere una nueva dimensión bajo la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Hegseth ha impuesto restricciones severas a los reporteros en el Pentágono, alegando "desconfianza" en su capacidad para manejar datos sensibles. Sin embargo, la colaboración en el caso Venezuela demuestra que, cuando se trata de operaciones de alto valor estratégico, el flujo de información fluye bajo acuerdos de mutuo beneficio.

Lecciones de la historia: De Bahía de Cochinos a Caracas 2026

Expertos en seguridad nacional recuerdan el precedente de la Bahía de Cochinos en 1961, cuando el entonces presidente John F. Kennedy persuadió al Times de no publicar planes de ataque contra Cuba. Años después, Kennedy admitió que si el diario hubiera publicado la verdad, se habría evitado un fracaso monumental.

En el caso venezolano, la situación fue distinta: la información solo salió a la luz cuando Donald Trump lo anunció en su red social Truth Social tras finalizar la operación.

The Associated Press (AP): Aunque no conocía la operación de antemano, reportó explosiones en Venezuela dos horas antes del anuncio de Trump, sin saber en ese momento que se trataba de una incursión estadounidense.

The Atlantic: Otros medios han adoptado políticas similares en conflictos recientes como Yemen, esperando a que el personal esté fuera de peligro para publicar.

La censura de Hegseth vs. la labor periodística

La veterana reportera Dana Priest señaló que, aunque la prensa suele cooperar para salvar vidas, existe una delgada línea entre la protección de soldados y la protección de un gobierno ante hechos que podrían resultar "embarazosos". Los medios que hoy son "agradecidos" por Rubio son los mismos que mantienen demandas contra el Pentágono por las nuevas y restrictivas reglas de cobertura impuestas por Hegseth.

El secuestro de Maduro en este 2026 deja una pregunta abierta: ¿Es el silencio de la prensa una herramienta de protección táctica o una claudicación ante un gobierno que ha prometido mano dura contra las filtraciones? Por ahora, la administración Trump celebra una victoria que, en gran medida, se gestó en la sombra con la anuencia de los editores más influyentes del país. Da tristeza ver como grandes medios que tenían respeto mundial, hayan sido cómplices del asesinato de más de 80 seres humanos.

Fuentes: