Reuters: Suiza ha congelado los activos de el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus allegados

La medida, con efecto inmediato, busca prevenir la salida de activos ilícitos de Venezuela, según declaró el Consejo Federal Suizo el lunes. El consejo indicó que si las investigaciones revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, "Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano".

ZÚRICH, 5 de enero de 2026.- Suiza ha congelado los activos que se encuentran en el país pertenecientes al presidente venezolano Nicolás Maduro y sus allegados, informó el gobierno suizo el lunes, tras su arresto por fuerzas estadounidenses en Caracas y su traslado a Estados Unidos, infromó Reuters.com.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo indicó que la orden afecta a 37 personas. El portavoz indicó que el ministerio no pudo proporcionar detalles sobre el valor de los activos en cuestión.



La medida, con efecto inmediato y una vigencia de cuatro años, busca prevenir la fuga de activos potencialmente ilícitos y se suma a las sanciones vigentes impuestas a Venezuela desde 2018, según informó el gobierno en un comunicado.

La congelación de activos no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, y Suiza afirmó que buscará devolver cualquier fondo que se descubra que fue adquirido ilícitamente para beneficiar al pueblo venezolano.

El gobierno afirmó que la situación en Venezuela era volátil, con diversos desenlaces posibles en los próximos días y semanas.

Afirmó que seguía de cerca la situación y pidió distensión y moderación, a la vez que ofreció sus buenos oficios para encontrar una solución pacífica.

"El Consejo Federal quiere garantizar que ningún activo adquirido ilícitamente pueda ser transferido fuera de Suiza en la situación actual", declaró.

La congelación de activos fue una medida de precaución y se aplicó a Maduro y sus allegados como personas políticamente expuestas extranjeras, afirmó el gobierno.