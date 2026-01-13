En Gaceta Oficial: Metro de Caracas, ferrocarril y Metrobús ajustan sus tarifas de viaje

En Gaceta Oficial Nº 43.284, de fecha 26 de diciembre de 2025, se estableció la tarifa del pasaje urbano en Bs. 60, al igual que en el caso de los sistemas de transporte como Metro de Caracas, ferrocarril, Corporación Metrobús Venezuela y las operadoras de transporte públicos manejadas por el Estado venezolano.

Asimismo, la normativa destacó que mediante la Gaceta Oficial se fijarán los valores para el transporte público correspondientes a las rutas que por sus características particulares y peculiares ameriten el establecimiento de tarifas distintas a las antes señaladas.

El transporte terrestre de pasajeros deberá prestar servicio a los estudiantes y aceptar el pasaje con el 50% de descuento sobre la tarifa fijada, a los fines de garantizar el ejercicio del derecho estudiantil.

Tarifa del Metro, ferrocarril y Metrobús

La Gaceta Oficial puntualizó que el costo del pasaje por viaje dentro del transporte público operado por el Estado venezolano es de Bs. 60: el Metro de Caracas, el Metro Los Teques, el Instituto de Ferrocarriles del Estado y el Metrobús.

Tarifa suburbana

Igualmente, la normativa establece la tarifa máxima oficial para las rutas suburbanas a nivel nacional, a ser cobradas por los prestadores del servicio público, las cuales son: