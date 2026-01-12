El tira y encoge de Milei: pide a China un crédito de 150 millones para reactivar una obra clave

Milei le pide dinero a China para avanzar en la construcción de una hidroeléctrica Credito: Agencias

El Gobierno de Argentina aguarda un nuevo desembolso de dinero por parte de China para avanzar con la construcción de una represa hidroeléctrica en la provincia de Santa Cruz. El monto negociado alcanza los 150 millones de dólares.

Según información de TN, que cita fuentes cercanas al proyecto, la solicitud fue realizada a finales de diciembre por el Ministerio de Economía. El dinero forma parte de un total negociado de 4.714 millones de dólares, de los cuales ya fueron desembolsados 1.850 entre 2015 y 2023.

Con el dinero se busca reactivar la construcción de la represa hidroeléctrica Jorge Cepernic, paralizada desde diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei y detuvo las obras públicas. Hasta ese momento, se había realizado el 42 % de los trabajos, mientras que a partir de ese momento solo se hicieron tareas de mantenimiento.

Cuando los fondos estén disponibles, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las locales Eling Energía e Hidrocuyo más China Gezhouba Group, deberá recontratar a parte de los trabajadores que fueron despedidos en marzo de 2024. En la actualidad, solo cuenta con cerca de 120 empleados, frente a los cerca de 3.000 que tenía en noviembre de 2023.

Posición geopolítica y conveniencia comercial

El alineamiento de Milei con el Gobierno de Estados Unidos planteó dudas sobre la continuidad de los acuerdos comerciales con China. Sin embargo, el propio presidente argentino se encargó de dejar clara su posición.

"Una cosa es la geopolítica y después, en paralelo, tenés la cuestión comercial", manifestó el mandatario días atrás durante una entrevista telefónica, en la que expresó su necesidad de ser "explicito" sobre el tema para evitar las "lecturas perversas".

"Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho EE.UU. tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con EE.UU.", señaló.