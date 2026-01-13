Gobierno repara tres edificios y una escuela en Ciudad Tiuna afectados por el bombardeo de EEUU

Escuela afectada por las bombas en Fuerte Tiuna

13 de enero de 2026.- El Gobierno nacional inició la reparación de tres edificios del urbanismo "Simón Rodríguez", ubicados en Ciudad Tiuna, parroquia Coche de Caracas, tras los daños causados por el bombardeo de Estados Unidos, el pasado 3 de enero.



Las torres 34, 35 y 36, cada una de quince pisos con diez apartamentos por nivel, sufrieron daños colaterales como ventanales rotos o astillados. Particularmente, en el apartamento 13-D de la torre 34, una esquirla de misil atravesó la vivienda.



Las gestiones son ejecutadas por las Brigadas de Soluciones de la Alcaldía de Caracas, bajo la coordinación de Cruz Reverón. El funcionario informó que los trabajos incluyen la sustitución de techos e impermeabilización de azoteas; posteriormente, otro equipo se encargará de reemplazar los cristales en los ventanales perjudicados, reseñó el Diario CCS.



“Estamos sustituyendo los techos afectados por la onda expansiva. Para ello, estamos cambiando las láminas plásticas traslúcidas por unas de zinc”, explicó Reverón.





En cuanto a la impermeabilización, señaló que primero se verterá el mortero de cemento y arena para corregir la superficie y garantizar el correcto drenaje de las aguas pluviales. Posteriormente, sellarán los poros con primer líquido para proceder con la aplicación del manto asfáltico.



En ese sentido, en el mismo complejo, la Unidad Educativa Ecosocialista “El Arañero de Sabaneta” también resultó afectada con la rotura de sus ventanales debido a la explosión. El personal de la alcaldía ya realizó la sustitución de vidrios y ejecutó labores de albañilería, pintura y la recuperación del parque infantil.