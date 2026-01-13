Se han realizado más de 300 excarcelaciones, según el ministerio para el Servicio Penitenciario

Ministerio de Servicios Penitenciarios MSP

13 de enero de 2026.- El ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario anunció más de 300 excarcelaciones en menos de tres semanas, en miras de seguir garantizando el proceso de diálogo y conciliación en pro de la paz y estabilidad.



La primera excarcelación data del 25 de diciembre del 2025, fecha en que fueron liberados 99 ciudadanos que fueron partícipes de los actos delictivos tras la consolidación de los comicios electorales del 28 de julio del 2024.



“Aun en un escenario marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país, el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la igualdad y la atención integral”, reza el primer comunicado que publicó el mencionado ministerio.



El segundo lote fue liberado el 1º de enero del año curso, beneficiando así a otros 88 ciudadanos que también propiciaron el caos y la desestabilización política tras confirmarse la reelección del presidente Nicolás Maduro.



Finalmente, durante la mañana de este lunes 12 de enero se liberaron 116 venezolanos, cuyas imputaciones también están asociadas a boicotear el orden constitucional y la seguridad de la República.



Hasta la fecha, el Gobierno Bolivariano, a través del ministerio del Servicio Penitenciario, excarceló a 303 ciudadanos.



“El Estado venezolano reafirma así su fortaleza institucional y el compromiso de impartir justicia en ejercicio de su soberanía, con medidas que contribuyan a consolidar la paz de todo el pueblo venezolano”, se lee al cierre del comunicado emitido el 12 de enero.