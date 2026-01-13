Francia: agricultores llegan con tractores a París en protesta contra acuerdo UE-Mercosur

Agricultores llegan a Paris en protesta por acuerdo UE- Mercosur

13 de enero de 2026.- Cientos de tractores ingresaron este martes a París en una protesta organizada por el sector agrícola francés contra la inminente firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).



Según reportó el canal BFMTV citando a la prefectura de la policía parisina, alrededor de 350 tractores habían entrado en la capital para las 07H50 hora local.



La movilización fue convocada por la Federación Nacional de los Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) de la gran cuenca parisina, que exige “medidas específicas e inmediatas en defensa de la soberanía alimentaria”. La protesta se suma a otras acciones recientes llevadas a cabo por sindicatos como Coordinación Rural y Confederación Campesina, que también han manifestado su rechazo al tratado comercial.



Los agricultores europeos temen que el pacto “inunde el mercado con productos latinoamericanos más baratos y con estándares más bajos”, lo que, según advierten, agravaría su crisis por una “competencia desleal”. Esta preocupación ya generó en 2024 una ola de masivas protestas agrarias en varios países de la UE.



Este enfoque contrasta con la acción de la semana pasada llevada a cabo por la Coordinación Rural, un sindicato con tácticas más radicales, que ignoró la prohibición de entrada de tractores a la capital y logró plantarse en lugares simbólicos como la torre Eiffel, pese al bloqueo policial. La firma del acuerdo está prevista para el 17 de enero en Paraguay, con la presencia de altas autoridades de ambos bloques y, aunque el texto ya ha sido negociado, aún requiere la ratificación del Parlamento Europeo para entrar en vigor.



Mientras en París reinaba la calma, la tensión persistía en el sur del país donde en la autopista A64, en Carbonne, cerca de Toulouse, un fuerte dispositivo policial de unos 200 agentes intentaba desmantelar un bloqueo mantenido desde el 12 de diciembre por un colectivo autodenominado “los ultras de la A64”. Esta protesta, independiente de los sindicatos agrarios, se opone tanto al acuerdo UE-Mercosur como al protocolo gubernamental sobre la dermatosis nodular, que obliga al sacrificio total del ganado en explotaciones donde se detecta un caso.



La movilización de este martes refleja la creciente presión del sector agrario europeo sobre sus Gobiernos para frenar un acuerdo que consideran perjudicial para sus intereses económicos y productivos. En este contexto, la defensa de la soberanía alimentaria, los estándares sanitarios y ambientales, y la equidad comercial se han convertido en ejes centrales del debate público en torno al tratado.



Este rechazo al tratado comercial también ha tenido repercusiones parlamentarias. El primer ministro Sébastien Lecornu enfrentará esta semana dos mociones de censura, presentadas respectivamente por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen.