Ministro Cabello: Venezuela incauta más de 6.8 toneladas de droga

Ministro Cabello informó sobre el decomiso de casi 7 toneladas de drogas

13 de enero de 2026.- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció, este martes, el decomiso de un masivo cargamento de 6.850 kilogramos de droga. "Con este resultado, el Estado venezolano alcanza la cifra de 7.148 kilos incautados" en apenas los primeros 13 días de enero.



Durante su alocución, Cabello detalló que "el cargamento principal estaba compuesto por 238 fardos, los cuales contenían un total de 14,280 envoltorios".



Cabello precisó que el operativo resultó en la incautación de 6.850,41 kilogramos de sustancias ilícitas. El desglose del cargamento consistió en 14.199 envoltorios de marihuana (6.758,66 kg) y 81 envoltorios de cocaína (91,75 kg).



"Es un durísimo golpe a la narrativa que dice que Venezuela facilita el tráfico. Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener en su ruta", sentenció Cabello, subrayando que cada incautación representa "arrancarle una pata a la mesa" de la estructura logística criminal.



El ministro explicó que, al bloquear las vías marítimas y aéreas, las mafias se ven obligadas a utilizar rutas terrestres, donde son más vulnerables a la vigilancia estatal. Como parte de esta presión constante, informó sobre dos operativos adicionales realizados anoche en el estado Zulia.



"Hubo dos operaciones: una en el municipio Catatumbo, en la Zona Binacional de Paz número uno. Allí fueron detenidas tres personas con 75 envoltorios (39,45 kg de marihuana). Otros tres sujetos resultaron detenidos con 50 kg de marihuana", detalló.



Cabello hizo especial énfasis en la dificultad geográfica de regiones como el Delta Amacuro, debido a su intrincada red de caños navegables, pero aseguró que el seguimiento es constante. "Si vienen en lancha, necesitan combustible o reparaciones; si usan carros, la cantidad es menor y son más fáciles de detectar", analizó el ministro, reafirmando que la inteligencia popular y militar seguirá desplegada para cerrar cualquier vía de tránsito por el territorio nacional.