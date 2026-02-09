Cámara Inmobiliaria sostiene que no hay justificación para los incrementos para los precios de inmuebles y alquileres

No se justifican incrementos de precios en la venta de casas y apartamentos o de alquileres Credito: Agencias

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha advertido sobre los recientes aumentos en los precios de inmuebles y alquileres, señalando que carecen de respaldo real en el mercado.

Según el presidente del gremio, Pablo González, estos incrementos no responden a mejoras en la demanda ni a la capacidad de compra de los venezolanos, sino a percepciones individuales y decisiones de propietarios sin asesoría profesional.

González aseguró que "no existe nada que justifique el aumento de precio" y destacó que, aunque 2026 inició con expectativas de mejora económica, esto no implica que subir los valores del metro cuadrado sea apropiado, según información de El Nacional.

"No han aumentado las condiciones de la demanda ni la capacidad de compra del venezolano"

Un informe de la Universidad Católica Andrés Bello y Mercado Libre indica que el metro cuadrado promedio en el Distrito Capital alcanza los 846 dólares. La Cámara Inmobiliaria alertó que fijar precios por encima del valor de mercado puede ralentizar las ventas, ya que un inmueble que permanezca en oferta por meses y luego se incremente en precio disminuye aún más las probabilidades de concretar una operación.

El sector inmobiliario enfrenta limitaciones severas debido a la falta de financiamiento a largo plazo en la banca nacional. Además, desde 2012 no se han registrado nuevos proyectos habitacionales significativos en el país, una situación que el gremio atribuye a la existencia de leyes que desincentivan la inversión y elevan el riesgo para desarrolladores.

Venta y alquiler de viviendas: Cámara Inmobiliaria sostiene que no hay justificación para los incrementos

La Cámara Inmobiliaria señaló tres leyes que afectan directamente el desarrollo del sector:

Ley de Arrendamiento, que dificulta la recuperación de inmuebles y mantiene muchas unidades fuera del mercado.

Ley del Deudor Hipotecario, que restringe operaciones en moneda extranjera y limita el financiamiento.

Ley de Estafa Inmobiliaria, que genera riesgos penales para los inversionistas y desalienta la promoción de nuevos proyectos.