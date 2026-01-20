Asociación de Productores en Zea impulsa segunda etapa de "Cambur Pintón": delicioso, orgánico, nutritivo y de excelente calidad

La Asociación de Productores de Zea (AproAzea) continúa consolidando el desarrollo agrícola del municipio con el avance de la segunda etapa de su proyecto bandera, "Cambur Pintón". En un acto realizado en el sector Portachuelo de Esmeralda, se llevó a cabo una importante entrega de equipos, insumos y materiales a los productores beneficiarios.

Este programa es posible gracias al financiamiento del Programa de pequeñas donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con AproAzea como entidad ejecutora, reafirmando así la alianza estratégica para impulsar el desarrollo agropecuario en Zea.

Carlos Julio Rondón, secretario general de AproAzea, informó que tras haber fortalecido exitosamente el área agroproductiva en la primera fase, esta nueva etapa se enfoca en la optimización de los procesos siguientes a la recolección.

"Hoy hemos entregado insumos vitales que nos permitirán seguir avanzando. Ahora estamos fortaleciendo dos áreas estratégicas: primero, el manejo postcosecha del cambur, dándole el tratamiento adecuado para asegurar la calidad premium del producto; y segundo, todo el tema relacionado con la comercialización", explicó Rondón.

Capacitación e infraestructura

El vocero de AproAzea anunció que, paralelo a la dotación de equipos, se intensificará la formación de los productores mediante una nueva serie de talleres a realizarse en los próximos días.

Asimismo, Rondón adelantó la visión a mediano plazo del proyecto en términos de infraestructura. "Se está planteando la posibilidad de realizar modificaciones para lograr, poco a poco, un centro de acopio adecuado y, más adelante, una planta de empaque".

El objetivo final, según Rondón, es que el "Cambur Pintón" de Zea salga al mercado como un producto diferenciado de la competencia: "Queremos posicionarlo no solamente como orgánico, sino además delicioso, nutritivo y de excelente calidad".