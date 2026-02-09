"Cronología y cargos: ¿Por qué fue recapturado Juan Pablo Guanipa, luego de su excarcelación?"

Juan Pablo Guanipa con una caravana de motorizados luego de su excarcelación Credito: Agencias

El dirigente opositorJuan Pablo Guanipa, adjunto a la líder ultraderechista María Corina Machado y cercano a las políticas del Imperio estadounidense, fue excarcelado y recapturado por órdenes de la Fiscalía General de la República por violar los acuerdos de su liberación, al hacer llamados a la agitación y desconocimiento del gobierno.

Juan Pablo Guanipa fue detenido en mayo de 2025 al ser vinculado a actos de desestabilización junto a mercenarios, donde se le atribuía ser para el momento cabecilla de una red terrorista financiada por figuras internacionales (específicamente a María Teresa Clavijo) para la contratación de mercenarios extranjeros.

Contenido de Dispositivos Móviles: Al momento de su captura y la de otras 70 personas, las autoridades aseguraron haber incautado teléfonos celulares que contenían planes detallados para ejecutar ataques durante las elecciones regionales de mayo de 2025.

Objetivos del Sabotaje: El gobierno sostuvo que el plan incluía la colocación de artefactos explosivos en infraestructuras críticas: hospitales, estaciones del metro, plantas eléctricas y sedes policiales.

Financiamiento y Logística: Se le acusó de gestionar el flujo de recursos para boicotear el proceso electoral y generar violencia en las calles para desconocer los resultados.

El Rol de "Desestabilización" Histórica

Para el gobierno, Guanipa no es solo un detenido reciente, sino un actor de desestabilización constante debido a:

Desconocimiento de la ANC (2017): Fue el único gobernador electo (Zulia) que se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que el oficialismo califica como un acto de desacato y rebelión contra la institucionalidad.

Liderazgo en "Primero Justicia": Su rol como coordinador de un partido de extrema derecha y aliado de María Corina Machado es visto por el gobierno como una plataforma para conspirar y desestabilizar, para conseguir la salida forzada del Ejecutivo.

El Detonante de su Recaptura (Hoy, 9 de febrero de 2026)

Lo que ha llamado la atención de los analistas es que su recaptura, solo horas después de su liberación, se justificó oficialmente por "incumplimiento de condiciones".

La "Caravana de Desafío": DLuego de salir en libertad, Guanipa no cumplió con el acuerdo y participó en una caravana en motocicleta por Caracas, visitando centros de detención y exigiendo públicamente la liberación de otros presos políticos cuando ya hay un proceso en camino que ha liberado a la mayoría de los detenidos y del resto que está en proceso de liberación.

Las autoridades consideraron estas acciones como una violación a la prohibición de participar en actos políticos y una instigación pública, sin embargo la Fiscalía no lo envió de nuevo a la cárcel sino que le dio arresto domiciliario para "salvaguardar el proceso penal".