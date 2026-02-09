EFA y el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) presentaron más de 54 fórmulas

9 de febrero de 2026.-El Cnel. Jhorman Alcides Pinto Rosales, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UNEFA, destacó que estos trabajos serán evaluados. "Tenemos la oportunidad de presentar estos proyectos ante el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología con la ministra Gabriela Jiménez. Evaluaremos cuáles son los mejores", informó Prensa Suaf.

Resaltó el compromiso académico de los profesores de la UNEFA: "Gracias a los profesores de excelencia que tenemos en la UNEFA, especialmente en el área de Farmacia".

El evento contó con la participación del presidente del SUAF, Licdo. Ghazi Atef, junto al Cnel. Jhorman Alcides Pinto Rosales, Vicerrector de Investigación de la UNEFA, la profesora y Farmacéutica Cristina Velásquez, el Consejo Científico del SUAF y un distinguido cuerpo docente. Durante la jornada, se exhibieron productos de alta calidad profesional en áreas de cuidado facial, salud íntima, tratamientos capilares y bienestar general, demostrando la capacidad técnica de la próxima generación de relevo en el sector farmacéutico.