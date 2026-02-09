(VIDEO) A nombre del PCV acusamos la agresión imperialista promovida por Trump

Lunes, 09 de febrero de 2026.- A nombre del Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusamos la agresión imperialista promovida por Trump.



Acusamos también a este gobierno, de ser cómplice de todas las medidas que se están llevando a cabo, así como, la política y la derrota de la soberanía nacional. Es una complicidad porque los objetivos que está proponiendo Trump se están imponiendo, se están consolidando a través de este gobierno. Se han hecho solidarios con esas medidas.



El pueblo venezolano sigue de pie, demandando la libertad de sus presos políticos, demandando la soberanía y la lucha.



Nuestro llamado es a seguir luchando porque esto es algo que continúa y nosotros no debemos claudicar.

