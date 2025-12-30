Dotan con 3.000 plantas a vecinos de la colina Chuquisaca de Macarao

Un total de 3.000 plantas frutales y medicinales fueron entregadas este lunes a la comunidad de Macarao para iniciar la recuperación ambiental y productiva de la recién bautizada colina Chuquisaca. La dotación, recibida por vecinos con vocación agrícola, representa el primer paso para la ejecución territorial del Plan Nacional de Siembra 2026 en esta zona de la capital.

Tras un recorrido realizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por los sectores El Volcán y La Guacamaya —ámbito territorial de la Comuna «Por Amor y Lealtad a Chávez»— se renombró a la montaña como «Chuquisaca». Este nombre rinde homenaje al bicentenario del Decreto de Chuquisaca, firmado por Simón Bolívar el 19 de diciembre de 1825 en la actual Bolivia, documento considerado uno de los pilares del ambientalismo en América.

La vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, quien acompañó la actividad, informó que el cargamento incluye variedades de cacao, aguacate, mamón y merengue, además de un amplio catálogo de especies medicinales. «Llegamos con estas 3.000 plantas para iniciar este programa nacional. Quien siembra lo hace por un acto de fe, y hoy lo hacemos junto a esta comunidad que tiene el compromiso de convertir a Chuquisaca en una siembra permanente», destacó la también ministra de Ciencia y Tecnología.

El objetivo de esta dotación es que las familias de la zona inicien una plantación estratégica para proteger los recursos naturales de la montaña. Jiménez detalló que esta acción impulsa el resguardo de los acuíferos y de las especies nativas, así como el rescate de la medicina natural y el fomento de la biodiversidad.

El mandatario nacional instó a los grupos familiares del sector a ser los protagonistas de la jornada. «Cada familia debe venir a sembrar su árbol, sea frutal o medicinal. Es fundamental rescatar el conocimiento y el uso de nuestras plantas», señaló.

Para complementar este proyecto de reforestación, se anunció que la dotación vegetal será reforzada con la entrega de 20 vacas preñadas procedentes del estado Apure. Los ejemplares llegarán este martes a la comunidad para integrar un ciclo productivo que combine la agricultura con la actividad pecuaria en la zona.