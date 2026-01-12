Consejos Campesinos eligieron a sus voceros municipales

12 de enero de 2026.- El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó sobre la exitosa jornada electoral en la que fueron elegidos los voceros y voceras municipales de los 15.543 Consejos Campesinos que hacen vida en todo el territorio nacional.



Durante una entrevista con Venezolana de Televisión, el ministro destacó la alta participación del pueblo campesino en este proceso democrático, que tuvo como objetivo fortalecer la soberanía productiva y económica del país desde las bases organizadas.



En total, 46.629 voceros principales de las tres comisiones que integran los Consejos Campesinos (organización y formación, economía productiva y defensa territorial) eligieron su representación municipal mediante votación secreta. En cada municipio se seleccionaron 30 voceros principales y 30 suplentes.



“El pueblo campesino organizado hizo su padrón electoral y realizó una votación secreta. Esta jornada demuestra su disposición, organización y lealtad para seguir construyendo nuestra nación”, expresó Heredia.



El titular de la cartera agrícola subrayó que estos comicios reflejan el fortalecimiento del tejido organizativo y el compromiso patriótico del pueblo venezolano. En ese sentido, precisó que en el marco del Movimiento Campesino se han realizado más de 30.000 asambleas en todo el país, impulsando la integración de la Unión Nacional de Campesinos y Campesinas.



Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo un gran encuentro en Caracas para elegir las vocerías estadales, como parte del proceso de consolidación del poder popular campesino.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 487 veces.