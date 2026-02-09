Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, pide indulto de Trump antes de responder preguntas del Congreso

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, pero dijo que estaba dispuesta a hablar si el presidente Donald Trump le concedía un indulto.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el fallecido delincuente sexual.

Este panel, liderado por republicanos, investiga las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

"Esto es obviamente muy decepcionante", añadió. "Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles co-cómplices".

El abogado de Maxwell, David Markus, dijo que "si este Comité y el público estadounidense realmente quieren escuchar la verdad sin filtros sobre lo ocurrido, hay un camino directo".

"La señora Maxwell está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto", señaló en un comunicado.

Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos en el pasado de Epstein, son "inocentes de cualquier delito".

"Solo la señora Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación", afirmó.

Maxwell es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como suicidio.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Maxwell, un exsocialité británica, fue declarada culpable en 2021 de proporcionar mujeres menores de edad a Epstein y había sido citada a declarar de manera virtual desde la prisión de Texas donde cumple su condena.

- "Ningún remordimiento" -

En virtud de una ley de transparencia, el gobierno de Trump publicó a fines de enero el último lote de archivos de Epstein.

El Departamento de Justicia dijo que no se esperan nuevos procesamientos, pero varios líderes políticos y empresariales quedaron manchados por el escándalo o dimitieron después de que sus vínculos con Epstein salieran a la luz en los archivos.

El legislador demócrata Suhas Subramanyam, quien asistió el lunes a la declaración a puerta cerrada de Maxwell, dijo que ella "no mostró ningún remordimiento por acogerse a la Quinta Enmienda".

"Todo esto es una estrategia para intentar conseguir un indulto del presidente Trump", subrayó.

A fines de febrero Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, deben testificar sobre sus lazos con Epstein. Sus comparecencias están previstas para fines de febrero.

Trump fue en su momento amigo cercano de Epstein, pero no ha sido citado a declarar por el panel.

Ni los Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein.

El año pasado Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien antes había sido abogado personal de Trump.

Trump luchó durante meses para impedir la publicación de los archivos sobre Epstein, pero figuras del Partido Republicano lo presionaron para que promulgara una ley que ordena la divulgación de todos los registros.