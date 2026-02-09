(VIDEO)Una pareja víctima de un arrollamiento por un autobús de Pequiven y que pierde una pierna cada uno, necesita de nuestra ayuda

Una pareja que sufrió un arrollamiento, pierde una pierna cada uno en Anzoátegui, solicitan apoyo solidario Credito: Comité de Solidaridad Obrero Comunal

*Desde el Comité de Defensa Legal Laboral y Social, hoy queremos pedirles a todos nuestros amigos y conocidos, que nos ayuden a compartir esta historia*.

Dos padres de familia fueron víctimas de un accidente: un autobús de Pequiven los atropelló.

Como consecuencia, cada uno perdió una pierna y hoy viven en sillas de ruedas.

Son padres de tres niños menores de edad, y actualmente no pueden garantizar su alimentación ni sus necesidades básicas, a pesar de que uno de los afectados recibe un ingreso como trabajador Hidrocaribe.

La dirección donde viven es en el Municipio Peñalver, Barcelona, Edo. Anzoátegui y los pueden contactar a través de los números de teléfono: 04120474982//04148423339

No sé busca lástima, se quiere es el apoyo y una oportunidad para continuar una vida digna.

Hacemos un llamado a Pequiven y a los organismos competentes y entes humanitarios para que se aboquen a este caso y brinden la ayuda necesaria.

Compartir este video también es una forma de ayudar.