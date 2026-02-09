Un llamado solidario:

(VIDEO)Una pareja víctima de un arrollamiento por un autobús de Pequiven y que pierde una pierna cada uno, necesita de nuestra ayuda

Por: | | Versión para imprimir

Una pareja que sufrió un arrollamiento, pierde una pierna cada uno en Anzoátegui, solicitan apoyo solidario

Una pareja que sufrió un arrollamiento, pierde una pierna cada uno en Anzoátegui, solicitan apoyo solidario

Credito: Comité de Solidaridad Obrero Comunal

*Desde el Comité de Defensa Legal Laboral y Social, hoy queremos pedirles a todos nuestros amigos y conocidos, que nos ayuden a compartir esta historia*.

Dos padres de familia fueron víctimas de un accidente: un autobús de Pequiven los atropelló.

Como consecuencia, cada uno perdió una pierna y hoy viven en sillas de ruedas.

Son padres de tres niños menores de edad, y actualmente no pueden garantizar su alimentación ni sus necesidades básicas, a pesar de que uno de los afectados recibe un ingreso como trabajador Hidrocaribe.

La dirección donde viven es en el Municipio Peñalver, Barcelona, Edo. Anzoátegui y los pueden contactar a través de los números de teléfono: 04120474982//04148423339

No sé busca lástima, se quiere es el apoyo y una oportunidad para continuar una vida digna.

Hacemos un llamado a Pequiven y a los organismos competentes y entes humanitarios para que se aboquen a este caso y brinden la ayuda necesaria.

Compartir este video también es una forma de ayudar.

 

Esta nota ha sido leída aproximadamente 521 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema Ayuda humanitaria y servicio público


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Ayuda humanitaria y servicio público

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad