Movimiento campesino se declara en movilización productiva por la soberanía alimentaria

En el marco del inicio de la segunda semana de resistencia tras la agresión del 3 de enero, el movimiento campesino venezolano ratificó su compromiso inquebrantable con la producción de alimentos y la defensa de la soberanía nacional. Durante una entrevista en el programa «Café en la Mañana» de VTV, productores de diversas regiones del país aseguraron que el campo venezolano es hoy un frente de batalla fundamental para garantizar la estabilidad frente al asedio extranjero.

La productora Florimar Coronil destacó que el sector agropecuario ha asumido la consigna de «producir para vencer», enfocándose en solventar las necesidades básicas de la población. «Incluso en los tiempos más difíciles, hemos dado la batalla para abastecer a los habitantes», afirmó, vinculando el esfuerzo actual con la resistencia demostrada durante la pandemia y los picos de la guerra económica.

Puntos destacados del sector campesino:

Compromiso Histórico: El productor Carlos Alemán subrayó que la familia campesina mantiene el legado de los libertadores y el compromiso con el presidente Nicolás Maduro, asegurando que la seguridad agroalimentaria es una política prioritaria que no se detendrá.

Legitimidad Popular: Resaltaron que la reciente elección de los voceros municipales del Consejo Campesino, realizada el pasado domingo 11 de enero en medio de la contingencia, fue un acto de reafirmación democrática y soberana.

Respuesta a la Agresión: Los productores enfatizaron que, mientras se exige la libertad del mandatario constitucional, el campo responderá con trabajo para blindar la mesa del pueblo venezolano.

Este respaldo del sector productivo primario se alinea con la agenda de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha priorizado el uso de recursos energéticos y la producción nacional para asegurar la paz social. Con el reinicio del período escolar y el apoyo de los movimientos campesinos, el Gobierno Bolivariano consolida una red de protección integral que garantiza la operatividad del país a pesar de las agresiones externas.