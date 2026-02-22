Jueza María Lourdes Afiuni queda excluida de la Ley de Amnistía, denuncia su familia

María Lourdes Afiuni Credito: Web

22-02-26.-La jueza María Lourdes Afiuni, quien permanece bajo régimen de presentación desde 2011 tras haber estado privada de libertad desde 2009, quedó excluida de los beneficios de la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, según denunció su hermano, Nelson Afiuni.



A través de su cuenta en la red social X, Nelson Afiuni calificó la decisión como una “barbarie jurídica” y cuestionó que el caso de su hermana no haya sido contemplado dentro de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada el pasado jueves por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.



“Aquí puede observar la barbaridad jurídica cometida a la jueza María Lourdes Afiuni, condenada por corrupción espiritual, sin una sola prueba y ahora queda excluida de la ley de amnistía por el artículo 9.4 de dicha ley”, escribió, acompañando la publicación con un documento que, según afirma, confirma la exclusión de la magistrada.



La Ley de Amnistía ha derivado en centenares de excarcelaciones en los últimos días; sin embargo, el texto establece una serie de exclusiones que han generado controversia, especialmente entre familiares y organizaciones de derechos humanos que cuestionan los criterios aplicados.



Un caso emblemático



María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 luego de ordenar la liberación del empresario Eligio Cedeño, decisión que tomó atendiendo recomendaciones de un grupo de trabajo de Naciones Unidas. La medida generó fuertes críticas del entonces presidente Hugo Chávez, quien solicitó públicamente su detención.



Desde entonces, el caso Afiuni ha sido considerado emblemático por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que lo han señalado como un ejemplo de presiones políticas sobre el sistema judicial venezolano.



Familiares de la jueza han denunciado reiteradamente que durante su reclusión sufrió torturas psicológicas y físicas, y han calificado el proceso como una “venganza política”.



Aunque actualmente cumple régimen de presentación, Afiuni no ha obtenido libertad plena. Sus allegados esperaban que su situación fuese revisada en el marco de la nueva legislación para que se cerrara definitivamente el proceso en su contra.



Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre la exclusión del caso ni han aclarado si será revisado por la comisión especial encargada de evaluar situaciones no contempladas en la ley.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 577 veces.

La fuente original de este documento es:

t.cual (https://talcualdigital.com/jueza-maria-lourdes-afiuni-queda-excluida-de-la-ley-de-amnistia-denuncia-su-familia/)