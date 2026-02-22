Ataque armado en Bolívar: mueren cuatro funcionarios de la Dirección de Espacios Acuáticos

Cuatro funcionarios de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos habrían fallecido en medio de un ataque armado Credito: 2001

22-02-26.-Cuatro funcionarios de la Dirección Policial de Espacios Acuáticos (DPEA) fallecieron tras ser blanco de un ataque armado en el estado Bolívar.



De acuerdo con la publicación de la cuenta de Instagram del comunicador Edixon Manuel, el incidente se registró este 18 de febrero.



egún el reporte, organismos de seguridad confirmaron el rescate de los cuerpos de cuatro funcionarios en el muelle del sector El Almacén, municipio Angostura del Orinoco, durante un operativo.



Identifican a funcionarios fallecidos

Una minuta policial oficial, citada por el comunicador, detalló que los funcionarios fallecidos pertenecían a la DPEA de la Policía Nacional Bolivariana; los mismos quedaron identificados como Yorman Useche, Alonzo Gutiérrez, Yoneiker Betancourt y Antoni Guerrero.



Asimismo, las autoridades informaron que Leobardo Figuera, jefe de la comisión y responsable de la DPEA en el estado Monagas, permanece desaparecido, junto a otros dos funcionarios.



Los organismos de seguridad continúan operaciones de búsqueda terrestres y fluviales en el área.



Grupos irregulares atacaron a la comisión policial

Se pudo conocer que los funcionarios permanecieron por un lapso de al menos cinco días en la zona y, presuntamente, cuando se disponían a abandonar el lugar, fueron emboscados por grupos armados irregulares. Los atacantes habrían utilizado armas de fuego de alto calibre.



Las investigaciones indicarían que el ataque estuvo vinculado con actividades ilegales que se desarrollan en la región, lo que habría motivado la acción armada contra la comisión policial.



Los cuerpos de seguridad mantienen despliegues operativos activos y labores de inteligencia, con el objetivo de esclarecer plenamente las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

