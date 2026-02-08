Vergonzosa fotografía de Epstein con sus amigos en una reunión, mientras, una mujer se encuentra debajo de la mesa

Una imagen surreal, mientras Epstein habla tranquilamente con sus amigos, por debajo de la mesa vemos a una mujer en una extraña posición Credito: Archivos de Epstein

Una perturbadora fotografía de Jeffrey Epstein junto a sus amigos fue revelada en la nueva tanda de archivos relacionados con el caso del fallecido delincuente sexual, publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. la semana pasada.

En la imagen, Epstein y otros dos hombres aparecen sentados, trabajando tranquilamente frente a sus computadoras portátiles alrededor de una mesa, mientras una mujer descalza se arrastra debajo de esta.

No está claro quién es la mujer ni en dónde fue tomada la fotografía, pero como Epstein lleva un pantalón con las iniciales 'LSJ', se presume que pudo haber sido en la isla Little St. James, propiedad del delincuente sexual, que según las autoridades fue uno de los principales enclaves asociados a la red de explotación y tráfico sexual de menores vinculada al magnate fallecido.

En la foto también quedó capturado un cuadro que cuelga de la pared, en el que aparece un bebé desnudo en un lavabo.