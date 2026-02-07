Sociedad de pederastas: Víctimas menores de edad aseguran que fueron abusadas sexualmente por Trump

Donald Trump es acusado por mujeres que dicen haber sido violadas cuando eran menores de edad Credito: Archivo

El actual presidente de EE.UU., Donald Trump, es señalado de abusar de menores en documentos recién revelados por el Departamento de Justicia de los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Los documentos contienen una acusación de que Trump habría organizado reuniones, llamadas 'Calendar Girls' ('Chicas de Calendario'), en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida. En el lugar, Epstein le proporcionaba chicas al magnate estadounidense, y ahora mandatario, para subastarlas; también, se le señala de someter a las menores a pruebas de "estrechez".

DOJ briefly posted then removed new Epstein-related files that included unverified FBI tips accusing Donald Trump of extreme sexual crimes. pic.twitter.com/s958OxTxpH

— The Global Monitor (@theglobal4u) January 30, 2026

"Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciendo un dedo y las calificaba según su estrechez", dice el archivo recién revelado.

"Nos llevaron a unas habitaciones y nos obligaron a practicar sexo oral a Donald J. Trump. Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando Donald J. Trump me violó", se lee también en el escrito.

En el texto, además, se menciona que los invitados a las reuniones eran "hombres mayores", entre los que se encontraba Elon Musk, Allan Dershowitz, Bob Shapiro, Ghislaine Maxwell —entonces pareja de Epstein—, y los hijos de Trump: Don Jr., Ivanka y Eric.

La aclaración del Gobierno

El Departamento de Justicia señala que los archivos revelados este viernes incluyen "más de 3 millones de páginas adicionales" y se da en respuesta a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Trump el 19 de noviembre de 2025.

Sin embargo, señala que "algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que se presentaron al FBI justo antes de las elecciones de 2020".

"Para que quede claro, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", dice la entidad.