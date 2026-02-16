ONU: Archivos de Epstein revelan crímenes de lesa humanidad y una red criminal global

GINEBRA. – En un contundente comunicado conjunto, nueve relatores y expertos de la ONU declararon este lunes que las atrocidades documentadas en los archivos de Jeffrey Epstein poseen una magnitud y alcance transnacional que podrían tipificarse legalmente como crímenes de lesa humanidad.

Tras la divulgación de documentos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. el pasado 30 de enero, los expertos señalaron la existencia de una "empresa criminal global" que operó durante décadas bajo un nivel aterrador de impunidad. Los archivos detallan casos de esclavitud sexual, tortura, desaparición forzada y feminicidio, cometidos en un contexto de misoginia extrema, corrupción y deshumanización de mujeres y niñas.

Justicia contra el poder

«Nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley», afirmaron los firmantes, entre ellos Reem Alsalem (relatora sobre violencia contra mujeres). Los expertos hicieron un llamado urgente a los tribunales nacionales e internacionales para enjuiciar estos crímenes, los cuales, aseguran, fueron posibles gracias a creencias supremacistas y fallos sistémicos en los gobiernos.

Asimismo, denunciaron la exposición de información sensible de las víctimas en los documentos publicados, lo que supone un grave riesgo de estigmatización y revictimización. La ONU exige una investigación independiente que determine cómo esta estructura de horror pudo mantenerse vigente durante tanto tiempo sin ser desmantelada.