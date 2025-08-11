Feminicidio: una joven murió estrangulada por su pareja en Amazonas

Delegación del CICPC de Amazonas

Credito: Agencias

Una joven, identificada como Ninoska Maryelis García Garrido, de 28 años, fue hallada sin vida en el sector La Parada San Rafael, Amazonas.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a Víctor Julio López, con quien la joven mantenía una relación sentimental y quien es señalado por los familiares de la víctima como el autor del crimen.

Vecinos aseguran que en varias ocasiones escucharon discusiones, pero nunca imaginaron que terminaría en una tragedia.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el motivo del ataque.

Por los Derechos Humanos contra la Impunidad