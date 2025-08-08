Feminicidio: Asesinan a Angely Benavides joven de 17 años, participante del Reinado del Cacao en Bolívar

Asesinan a joven participante de concurso de belleza en el estado Bolívar Credito: Agencias

Angely Benavides, una joven modelo de 17 años de edad, participante oficial del Reinado del Cacao, fue hallada sin vida hace unos en una residencia de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar, presuntamente propiedad de su novio.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumió la investigación del caso y realizó el levantamiento del cuerpo. Según medios regionales, la medicatura forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que indica que la joven fue estrangulada.

Aunque no hay información oficial del caso y familiares tampoco se han pronunciado al respecto, fuentes extraoficiales citadas por medios locales apuntaron a que, horas antes del fallecimiento, Benavides y su novio tuvieron una fuerte discusión por motivos económicos. Aseguraron que la pareja de la joven es un hombre de 41 años de edad, con quien convivía.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones y el Cicpc continúa recopilando evidencia para aclarar el crimen.

Una joven con futuro en el modelaje y participante del Reinado del Cacao

Apenas un día antes de su fallecimiento, Benavides recibió su título de Técnico Medio en Telemática, durante el acto de grado en el Colegio Fe y Alegría. En sus redes sociales compartió fotografías con sus seres queridos. "La satisfacción de lograr una de tus metas y abrir camino hacia el comienzo de tu destino es simplemente indescriptible", escribió en su última publicación.

Benavides era una figura reconocida en el ámbito del modelaje en el estado Bolívar. Fue participante oficial del Reinado del Cacao, donde representaba al Salto Ángel y lideraba el proyecto social "Sueños de princesas, coronas de esperanza y brillos de amor", en el que impartía clases de modelaje a niñas de su comunidad.