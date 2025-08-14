(AUDIO) Cicpc esclareció el feminicidio de la joven Ana Carreazo en Boca de Uchire

14-08-25.-Cicpc esclareció el femicidio de la joven Ana Carreazo, ocurrido en Boca de Uchire, municipio San Juan de Capistrano del estado Anzoátegui.

La información fue dada a conocer por el director del organismo, Douglas Rico, quien anunció la detención de Michael David Guareguan Curbata, de 19 años de edad, como principal sospechoso del asesinato de Ana Cecilia Carreazo Briceño, de 18 años de edad.

Según el reporte técnico, los funcionarios de la delegación municipal de Puerto Píritu iniciaron las investigaciones luego de recibir la denuncia de desaparición de la joven, quien fue vista por última vez el 2 de agosto del presente año.

De acuerdo a la investigación del Cicpc, el 4 de agosto, Guareguan habría citado a la víctima con engaños al sector La Playa de Boca de Uchire. En ese lugar, por motivo de celos, agredió a la joven, causándole una herida mortal en el cuello con un cuchillo.

Posteriormente, el sospechoso habría arrastrado el cuerpo sin vida hasta un caño, donde fue hallado por los funcionarios.

Unión Radio