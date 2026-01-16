700.000 millones de dólares, es el valor que Trump estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

Tras un año de su arribo a la Casa Blanca,el presidente Donald Trump sigue insistiendo en su deseo de anexar Groenlandia a Estados Unidos y ya le habría puesto precio a ese territorio.

Así lo reportó la cadena NBC News que reveló la suma astronómica que asumiría la administración Trump para que Groenlandia pase a jurisdicción del gigante norteamericano.

De acuerdo con este medio,la Casa Blanca estaría dispuesta a pagar 700.000 millones de dólares por Groenlandia, siendo esto una cifra mayor que la mitad del presupuesto anual del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Sin embargo, para que esto se hiciera posible, no bastaría con solo poner el dinero, pues la iniciativa requeriría el apoyo de dos tercios del Senado de EE. UU. y el aval de la Unión Europea para que Dinamarca pueda desindexar el territorio.

Para Trump, adquirir este territorio autónomo danés, de aproximadamente 2,16 millones de kilómetros cuadrados y unos 57.500 habitantes, responde a una estrategia de seguridad nacional, pues considera que esto es fundamental para disuadir a adversarios como China y Rusia, quienes han avanzado en su presencia en el Ártico, región que el mandatario describe como "repleta de barcos rusos y chinos".

Este territorio también tendría una relevancia económica, pues la isla es codiciada por ser rica en minerales y recursos naturales.

A pesar de la oferta multimillonaria, las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia han rechazado tajantemente la propuesta, insistiendo en que la isla "no está a la venta".

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha sostenido enfáticamente que el territorio no desea ser propiedad ni estar bajo el dominio de Washington, reafirmando su pertenencia al reino danés.

Por otro lado, Trump ha manifestado que no descarta el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla, argumentando que Dinamarca no realiza una administración correcta del territorio.

Ante esas advertencias, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y maniobras conjuntas con la Otan. Algunos países de la Unión Europea ya han apoyado su traslado de tropas a ese territorio.

A través de tratados y adquisiciones financieras, Estados Unidos ha expandido su territorio de forma significativa, estando en esta lista de compras más valiosas la de Luisiana en 1803 donde se le pagó a Francia 15 millones de dólares, Florida en 1819 que fue adquirida mediante el Tratado de Adams-Onís que incluyó un pago de 5 millones de dólares en concepto de reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra España y la llamada Compra de Gadsden en 1853 que se basó en el pago de 10 millones de dólares a México por una franja de tierra de aproximadamente 76,800 km² que hoy forma parte del sur de Arizona y Nuevo México.