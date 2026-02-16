Allegados a Álex Saab aseguran que es falso que esté detenido en El Helicoide y desmienten versión de exfiscal venezolano

Álex Saab Credito: Web

16-02-26.-Viene circulando en redes la versión del exfiscal de Venezuela, Zair Mundaray, en la que se asegura que el empresario colombo-venezolano, Álex Saab, exministro del gobierno de Maduro, estaría preso en la cárcel El Helicoide de Caracas.



De hecho, Mundaray señala en su cuenta de X que el señalado testaferro de Maduro estaría siendo visitado por su esposa, Camilla Fabri: "Presuntamente, la mujer le lleva paquetes, comida y otros enseres, mientras que otros familiares acampan a las afueras y esperan semanas para poder ingresar a ver a sus seres queridos".



'Es falso'



Las especulaciones en torno a la suerte de Saab, después de la extracción del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, se vienen registrado luego de que se le pidió renunciar a los dos cargos que tenía en ese gobierno de facto.



Además, sus cuentas en redes se silenciaron y nadie del gobierno transitorio, en cabeza de Delcy Rodríguez, ha salido a explicar su situación.



No obstante, tras el trino del exfiscal Mundaray, allegados a Saab accedieron a hablar con EL TIEMPO sobre su situación y empezaron por asegurar que es falso que esté detenido en El Helicoide.



'Tomó una decisión'



Según dijeron, Saab tomó la decisión de guardar silencio hasta que se estabilice el gobierno interino y la situación en Venezuela.



La postura de Saab se conoce luego de que EL TIEMPO reveló mensajes que le enviaron agencias federales sobre un posible segundo caso en su contra.



Aunque a Saab lo cobija un perdón presidencial - del gobierno Biden- que lo sacó de prisión y le cerró el proceso por una megaoperación de lavado de activos, EL TIEMPO estableció que se le sigue otra indagación por hechos posteriores.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 532 veces.

La fuente original de este documento es:

ElTiempo (https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/exclusivo-allegados-a-alex-saab-aseguran-que-es-falso-que-este-detenido-en-el-helicoide-y-desmienten-version-de-exfiscal-venezolano-3532420)